AIスクールビデオジェネレーターで瞬時に魅力的なレッスンを
レッスンプランをダイナミックなビデオに簡単に変換。直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なコンテンツを生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生がテキストからビデオを生成するツールを利用して、クラスメートや教師を対象にした歴史プロジェクトのための60秒の説明ビデオを作成する様子を紹介してください。ビデオはダイナミックで教育的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションにシームレスに変換します。
学校管理者がAIビデオジェネレーターを使用して、保護者や学校コミュニティ向けに今後の学校イベントのためのプロフェッショナルな30秒のアナウンスを迅速に作成する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく洗練されており、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを効果的に活用して情報を効率的かつ魅力的に伝えます。
教師が高校生向けに試験前のクイックリビジョンノートを提供するための50秒の魅力的なビデオを作成し、特定の科目に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは明確で簡潔であり、同期されたグラフィックスを備え、オーディオはHeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された落ち着いた権威あるAIボイスを特徴とし、アクセシビリティのために正確な字幕/キャプションでさらに強化されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育者向けのAIスクールビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは教育者が魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとリアルなAIボイスを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑な概念を学生にとって理解しやすくします。この強力なAIビデオジェネレーターはコンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenはビデオ制作にどのような創造的な可能性を提供しますか？
HeyGenはテキスト-to-ビデオジェネレーターを通じて広範な創造的可能性を解放します。ユーザーはテキストプロンプトを入力してダイナミックなビデオを生成し、カスタマイズ可能なテンプレート、AIビジュアル、トーキングヘッドを利用して簡単にビジョンを実現できます。
HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを作成できますか？
はい、HeyGenは非常にリアルなAIアバターと自然なサウンドのAIボイスを生成するのに優れています。これらの高度な機能により、ビデオはプロフェッショナルな外観と4k品質を維持し、視聴者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenは説明ビデオを生成するためのウェブベースのツールですか？
もちろんです。HeyGenはシンプルなスクリプトから高品質の説明ビデオを生成するために設計された強力なウェブベースのツールです。その直感的なプラットフォームはシームレスなビデオ作成を可能にし、さまざまな教育およびビジネスニーズに適したフォーマットをサポートします。