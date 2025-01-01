インスタントアップデートのためのAI学校発表ビデオメーカー
AIパワードのスクリプトからのテキストを活用して、簡単に魅力的な教育ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小学生向けに複雑な数学の概念を簡単にする60秒の教育ビデオを作成してください。このAIビデオジェネレーターのプロジェクトは、カラフルでインタラクティブなビジュアルスタイルと、明確で親しみやすいAIボイスを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、レッスンをダイナミックなコンテンツに変えます。
学校全体と地元のアート愛好家に向けて、年次学生アート展を発表する30秒のプロモーションビデオが必要です。ビジュアルとオーディオスタイルは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、活気に満ちたインスピレーションを与えるもので、アップビートなサウンドトラックとプロフェッショナルなボイスオーバー生成によって駆動されるべきです。
高校生向けにストレス軽減技術を強調する40秒のメンタルウェルネスのヒントビデオをデザインしてください。このビデオは、HeyGenのAIパワードスクリプトから生成された自動字幕/キャプションを使用して、広範なアクセシビリティを確保し、落ち着いたサポート的なビジュアル美学と共感的なAIボイスを採用するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenでカスタムAIアバターとボイスオーバーを使用できますか？
はい、HeyGenでは多様なAIアバターを活用し、さまざまな言語でリアルなAIボイスオーバーを生成して、AI生成ビデオにユニークでプロフェッショナルなタッチを加えることができます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、AIパワードスクリプト、カスタマイズ可能なテンプレート、ストック写真やビデオを含む豊富なクリエイティブ資産のライブラリを提供し、一貫したブランディングを維持しながらプロフェッショナルなビデオを効率的に作成することを可能にします。
HeyGenは教育ビデオやマーケティングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、ユーザーがダイナミックなビジュアルと明確なボイスオーバーを備えた魅力的なAI生成ビデオを作成できるようにすることで、教育ビデオやマーケティングビデオを大幅に強化します。これは、トレーニングビデオや魅力的なソーシャルメディアキャンペーンに最適です。