AIセールスビデオジェネレーター: 売上とマーケティングを強化

強力なテキストからビデオへの生成を使用して、セールスピッチを自動化し、パーソナライズを簡単に実現。

小規模ビジネスオーナーや営業チームをターゲットにした30秒のビデオでは、AIセールスビデオジェネレーターがどのように迅速に魅力的な製品プレゼンテーションを作成できるかを紹介します。洗練されたプロフェッショナルな美学とエネルギッシュなペースを想像し、多様なAIアバターがクリーンな背景で簡潔な価値提案を提示し、アップビートでモチベーションを高める背景音楽が流れる様子を描きます。このビデオは、AIアバターがパーソナライズされたメッセージを大規模に届ける力を効果的に示し、セールスアウトリーチをよりインパクトのあるものにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
パフォーマンスマーケターとクリエイティブチーム向けの45秒のインストラクションビデオを作成し、書かれたコピーから魅力的なAIビデオ広告へのシームレスな移行を示します。スタイルはダイナミックで視覚的に刺激的であり、アニメーショングラフィックスとクイックカットを使用して主要なマーケティングメッセージを強調し、視聴者を制作プロセスに導く明確で権威あるナレーションがサポートします。ビデオの核心的なストーリーは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、製品説明を説得力のあるビジュアルに変える効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツ制作チームとデジタルマーケターを対象とした60秒のチュートリアルスタイルのビデオで、ソーシャルメディアビデオを迅速に制作する方法を示します。このビデオは、モダンで活気のある美学を採用し、テンポの速い編集と人気のある背景音楽を使用し、さまざまなビデオテンプレートが異なるソーシャルプラットフォームでどのように機能するかを示し、フレンドリーで会話的なトーンを維持します。テンプレートとシーンを使用してコンテンツ制作を迅速に開始し、広範な編集なしでプロフェッショナルなビデオを公開できることに焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
ビジネス開発担当者と営業プロフェッショナル向けの30秒の簡潔なビデオを開発し、パーソナライズされたアウトリーチのためのAIセールスビデオジェネレーターの効果を強調します。ビジュアルスタイルは洗練されて自信を与えるものであり、伝統的なアウトリーチとAIを活用したビデオを比較するスプリットスクリーンを特徴とし、説得力がありフレンドリーなナレーションが利点を明確に説明します。シームレスなナレーション生成がどのようにインパクトのあるカスタマイズされたメッセージを作成し、見込み客に直接共鳴し、エンゲージメントとコンバージョン率を向上させるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIセールスビデオジェネレーターの仕組み

カメラやスタジオを必要とせずに、見込み客を引き付け、アウトリーチを効率化するパーソナライズされたセールスビデオを迅速に制作。

1
Step 1
スクリプトを作成
セールスメッセージを書いたり貼り付けたりして始めます。テキストからビデオへの機能が、あなたの言葉をAIアバターのための魅力的な音声対話に変換します。
2
Step 2
アバターを選択
ブランドを代表するプロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。また、特定のセールスパーソナに合わせて外見をカスタマイズすることもできます。
3
Step 3
ビジュアル要素を追加
関連するビジュアルやブランディングでビデオを強化します。多様なビデオテンプレートやメディアライブラリを活用して、ストック映像、背景音楽、会社のロゴを組み込みます。
4
Step 4
生成して共有
ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比でAI生成ビデオを生成します。簡単にエクスポートして、すべての好みのプラットフォームでプロフェッショナルなセールスコンテンツを共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

.

AIを活用したビデオで説得力のある顧客成功事例を作成し、信頼を築き、セールスサイクルを加速させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストからビデオスクリプトを直接高品質なAIビデオに生成できるようにすることで、コンテンツ作成を革新します。この効率的なプロセスにより、ビデオ編集の経験がなくても、アイデアを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換できます。

HeyGenのビデオでAIアバターやトーキングヘッドを使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターやトーキングヘッドの多様な選択肢を提供し、ビデオをパーソナライズできます。これらのデジタルプレゼンターは、さまざまなナレーションでメッセージを届け、視聴者にとってよりダイナミックで魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenはどのようなクリエイティブなビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアビデオや広告を含むさまざまなプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。ユーザーはこれらのテンプレートを自分のメディアでカスタマイズするか、HeyGenのストック映像を活用して迅速に洗練されたインパクトのあるコンテンツを制作できます。

HeyGenはどのようにしてセールスとマーケティングのビデオ広告を強化しますか？

HeyGenは強力なAIセールスビデオジェネレーターとして機能し、企業がスケールで魅力的なAIビデオ広告やセールスイネーブルメントコンテンツを作成できるようにします。その機能により、ブランドは潜在顧客に一貫した高品質なメッセージを効率的に届けることができます。