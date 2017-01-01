忙しい営業プロフェッショナルや起業家向けに、AIセールスピッチジェネレーターがどのようにワークフローを効率化するかを示す、ダイナミックな30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、効率的なスクリプト生成をクイックカットで見せ、明るく自信に満ちたナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、説得力のあるセールスピッチを迅速に生成することで、時間節約の利点を強調してください。

ビデオを生成