AIセールスピッチジェネレーター: 迅速に勝利するスクリプトを作成

カスタマイズされた説得力のあるセールスピッチを数分で作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、インパクトのあるプレゼンテーションを実現。

忙しい営業プロフェッショナルや起業家向けに、AIセールスピッチジェネレーターがどのようにワークフローを効率化するかを示す、ダイナミックな30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、効率的なスクリプト生成をクイックカットで見せ、明るく自信に満ちたナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、説得力のあるセールスピッチを迅速に生成することで、時間節約の利点を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターやコンテンツクリエイターを対象に、カスタマイズの力を活用して説得力のあるセールスピッチを作成する方法を示す、クリエイティブな45秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮やかなアニメーションを用い、親しみやすく魅力的なナレーションを使用してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ユーザーがメッセージをカスタマイズし、ユニークなコンテンツを構築する方法を紹介してください。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやセールス初心者を対象に、クリーンで指導的なビジュアル美学と明確で安心感のあるナレーションを備えた60秒のビデオを制作してください。このビデオでは、無料のAIセールススクリプトジェネレーターの使いやすいインターフェースを強調してください。アイデアを洗練されたプレゼンテーションに変えるシンプルさを強調し、リアルなAIアバターを統合してプロフェッショナルにメッセージを伝える方法を示してください。
サンプルプロンプト3
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、特定のターゲットオーディエンスに合わせたAIセールスピッチジェネレーターの精度に焦点を当てたプロフェッショナルな30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルは洗練されており、説得力のある権威あるナレーションでサポートされています。HeyGenのボイスオーバー生成が、意図した受取人に完璧に響くようにする方法を示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIセールスピッチジェネレーターの仕組み

AIジェネレーターを使用して説得力のあるセールスピッチを簡単に作成し、時間を節約し、ターゲットオーディエンスを魅了します。

1
Step 1
ピッチコンセプトを作成
製品やサービスを定義し、ターゲットオーディエンスを特定し、コアメッセージを概説します。AIセールスピッチジェネレーターは、これらの詳細を活用してピッチの基盤を形成します。
2
Step 2
スクリプトを生成しカスタマイズ
AIを使用して迅速にドラフトセールススクリプトを生成します。その後、ブランドの声と特定の目的に完全に一致するようにコンテンツをカスタマイズし、説得力のあるセールスピッチをスクリプトからのテキスト-to-ビデオで準備します。
3
Step 3
AIプレゼンターを選択
洗練されたスクリプトをビデオ作成プラットフォームに持ち込みます。さまざまなAIアバターから選択し、プロフェッショナルなナレーションを選んで、メッセージを視覚的に効果的に表現します。
4
Step 4
ピッチをエクスポートし共有
最終的なビデオピッチを完璧にレビューします。ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを適用し、営業プロフェッショナルに配布する準備が整った高品質のセールスビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功をセールスに活用

顧客の声を魅力的なAIビデオに変換し、強力な社会的証拠を提供して取引を成立させ、買い手との信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説得力のあるセールスピッチを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIセールスピッチジェネレーターは、テキストスクリプトをAIアバターを用いた魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ユーザーが説得力のあるセールスピッチを作成するのを支援します。私たちのプラットフォームは、ターゲットオーディエンスの注意を引く高品質なコンテンツを確保するためのさまざまなテンプレートとクリエイティブツールを提供します。

HeyGenでセールススクリプトをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、セールススクリプトの広範なカスタマイズを可能にし、特定のターゲットオーディエンスや製品・サービスに合わせてメッセージを調整できます。ブランドの声に完全に一致するようにコンテンツを洗練し、共鳴するカスタマイズされたセールスピッチを作成できます。

営業プロフェッショナルがHeyGenをスクリプトに使用する理由は何ですか？

営業プロフェッショナルは、HeyGenのAIセールススクリプトジェネレーターを活用して、生産性を劇的に向上させ、簡単に説得力のあるセールスメッセージを作成します。その使いやすいインターフェースと強力なAI機能は、カスタマイズされたセールス資料を迅速に生成するための時間節約のソリューションを提供します。

HeyGenはAIセールスピッチを強化するためにどのような機能を提供していますか？

AIセールスピッチを強化するために、HeyGenは多数のテンプレート、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、リアルなAIアバターへのアクセスを提供します。これらのツールは、ターゲットオーディエンスに対して説得力があり、視覚的にプロフェッショナルな高品質コンテンツを生成することを保証します。