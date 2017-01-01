AIセールスエネーブルメントジェネレーター: セールスを促進し、生産性を向上

AI駆動のワークフローを活用して、セラーの生産性を向上させ、顧客エンゲージメントをパーソナライズ。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なコンテンツを作成。

AIセールスエネーブルメントジェネレーターが予測分析を活用してCRM記録を正確な予測に統合する方法を、セールスオペレーションマネージャーとソリューションアーキテクト向けに1分間の技術ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、データ中心で、アニメーションチャートとプロフェッショナルで情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑なデータフローと結果を効率的に提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セールスエネーブルメントスペシャリストとITマネージャーを対象に、AIセールスエネーブルメントツールが既存のシステムにシームレスに統合され、AI駆動のワークフローを合理化し、強力なセールスオートメーションを実現する方法を説明する90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルの美学はモダンでクリーンであり、アニメーションインターフェースのデモンストレーションと自信に満ちた明確な音声配信を特徴とします。HeyGenのAIアバターを組み込んで、説明全体を通じて一貫した権威あるプレゼンターを提供します。
サンプルプロンプト2
マーケティングとセールスリーダーおよびコンテンツストラテジスト向けに設計された1分間のダイナミックなビデオを制作し、ジェネレーティブAIによって強化されたAIセールスエネーブルメントジェネレーターが、真にパーソナライズされた顧客エンゲージメントのためのコンテンツ作成をどのように革新するかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、革新的で、魅力的なコンテンツ例のクイックカットと熱意に満ちた明確なナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、カスタマイズされたメッセージングの利点を明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
データサイエンティストとテクニカルセールストレーナーを対象に、AIセールスエネーブルメントプラットフォーム内で効果的なリードスコアリングとセールスコーチングを推進する基盤となる機械学習モデルを探る2分間の詳細なビデオを構築します。ビデオは教育的で詳細なビジュアルスタイルを採用し、技術的な図やプロセスフローを提示し、正確で専門的な音声トラックを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、重要な技術用語と定義を強調し、最大限の明確さを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIセールスエネーブルメントジェネレーターの仕組み

インテリジェントな自動化でセールスコンテンツの作成と配信を合理化し、チームが効果的に見込み客と関わり、迅速に契約を締結できるようにします。

1
Step 1
魅力的なコンテンツを作成
ジェネレーティブAIを活用して、魅力的なセールススクリプトとパーソナライズされたメッセージを作成し、動的なプレゼンテーションのためのテキストビデオ機能を利用します。
2
Step 2
配信方法を選択
AIアバターを選択してブランドを代表させ、すべてのインタラクションがユニークにカスタマイズされたものと感じられるようにし、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを強化します。
3
Step 3
インテリジェントなワークフローを適用
テンプレートやシーンを利用してアウトリーチを自動化し、セールスプロセス全体で一貫した高品質のコミュニケーションを確保するために、AI駆動のワークフローにセールスコンテンツを統合します。
4
Step 4
エクスポートしてチームを強化
HeyGenのアスペクト比リサイズを使用して、さまざまなプラットフォーム用に完成したセールスコンテンツをシームレスにエクスポートし、チームが効率的にパイプラインを構築し、契約を締結できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

セールスコンテンツ作成を自動化

アウトリーチ、ソーシャルメディア、プレゼンテーション用の魅力的なAI駆動セールスビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。

よくある質問

HeyGenはAIセールスエネーブルメント戦略をどのようにサポートしますか？

HeyGenはジェネレーティブAIを活用して、パーソナライズされたビデオコンテンツを大規模に作成し、AIセールスエネーブルメントを強化します。これにより、セールスチームは迅速に魅力的な資料を作成し、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを強化し、コンテンツ作成プロセスを合理化できます。

HeyGenを効果的なAIセールスエネーブルメントツールにする技術的側面は何ですか？

HeyGenは高度なAI駆動プラットフォーム機能を統合し、機械学習と自然言語処理を利用してスクリプトをAIアバターとボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオに変換します。これらのAI駆動ワークフローはコンテンツ作成を最適化し、HeyGenを強力なAIセールスエネーブルメントツールにします。

HeyGenはAIを使ってセールスアウトリーチをパーソナライズするのに役立ちますか？

はい、HeyGenはセールスチームが大規模にカスタムビデオメッセージを作成することで、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを大幅に支援します。その強力なコンテンツ作成機能には、テンプレートやブランディングコントロールが含まれており、非常に関連性の高い効果的なコミュニケーションを可能にします。

HeyGenはセールスチームの迅速なコンテンツ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なテキストビデオプラットフォームを通じてセールスチームのコンテンツ作成を合理化し、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。テンプレートやメディアライブラリへのアクセスにより、HeyGenは多様なセールスマテリアルを迅速に生産する効率的なAIセールスアシスタントとして機能します。