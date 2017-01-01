AI安全トレーニングジェネレーター: 魅力的なコースを作成

ダイナミックなAIアバターを使用して、個別学習要素を含む魅力的な安全トレーニングビデオとコンプライアンスコースを作成します。

HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした45秒の指導ビデオを作成し、AIアバターを使用して重要な安全プロトコルのトレーニングビデオを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、スクリプトから直接生成された自信に満ちた明瞭なナレーションを使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとフリーランスの教育者向けに60秒のシナリオベースのビデオを開発し、複雑な安全情報を魅力的なコンテンツに変える方法を示します。プロセスを効率化するためにトレーニング専用のテンプレートを使用し、明るくイラスト的なアニメーションと陽気で親しみやすい音声スタイルを特徴とします。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーとeラーニング開発者を対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、カスタム安全モジュールを生成するAIビデオの多様性を紹介します。スリークでミニマリストなデザインとダイナミックなトランジションを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なビジュアル要素を提供します。
サンプルプロンプト3
コンプライアンスオフィサーと政府部門のトレーナー向けに75秒のコンプライアンス更新ビデオを作成し、安全教育における明確なコミュニケーションの重要性を強調します。ビジュアルスタイルは情報的でアクセスしやすく、落ち着いた安心感のあるナレーションを使用し、最大限の明確さとリーチを確保するために字幕/キャプションを利用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI安全トレーニングジェネレーターの仕組み

AIを使用して魅力的でコンプライアンスに準拠した安全トレーニングビデオを簡単に作成し、チームが十分に準備され、情報を得られるようにします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
安全トレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用して、テキストを効率的なコンテンツ作成のためのビジュアルナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
インストラクターを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。選択したアバターに適した声を「ナレーション生成」から選び、メッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
関連するビジュアル、背景音楽を追加し、会社の「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用してエンゲージメントを向上させます。これにより、魅力的なトレーニングビデオが組織のアイデンティティに一致します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
満足したら、完全な安全トレーニングビデオを生成します。「字幕/キャプション」などのオプションを利用してアクセシビリティを確保し、高品質なビデオをエクスポートしてプラットフォーム全体で即座に展開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全ガイドラインを簡素化

複雑な安全とコンプライアンスのガイドラインを理解しやすいAIビデオ形式に変換し、明確さと教育効果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオ技術とトレーニング専用のテンプレートを活用して、魅力的なトレーニングビデオの制作を効率化します。ユーザーはAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用して、どのカリキュラムにも対応する魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenでAIアバターを使用して安全トレーニングビデオを個別化できますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを使用して、安全トレーニングビデオ内で個別学習体験を提供することができます。このクリエイティブなアプローチは、エンゲージメントを高め、複雑なコンプライアンスのトレーニングをよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenは迅速なトレーニングコンテンツ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは効率的なコンテンツ作成のために設計されたクリエイティブツールを提供しており、トレーニング専用のテンプレートや高度なテキストからビデオへの機能が含まれています。これらの自動化機能により、ユーザーは手間をかけずに高品質なAIビデオカリキュラムと魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはコンプライアンスと安全トレーニングの効果をどのように向上させますか？

HeyGenは優れたAI安全トレーニングジェネレーターとして機能し、リアルなAIビデオと正確なナレーション生成で影響力のある安全トレーニングビデオを作成します。これにより、コンプライアンスのトレーニングが情報的であるだけでなく、非常に魅力的で記憶に残るものとなり、全体的な効果を大幅に向上させます。