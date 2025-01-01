AI安全指導ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

AIアバターを使用してパーソナライズされた安全トレーニングビデオを迅速に制作し、コンプライアンスに貴重な時間を節約します。

142/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な従業員向けに、特定の安全手順をクリーングラフィックと明確なテキストオーバーレイで説明する60秒の簡潔なハウツーガイドを開発してください。ビデオは明るく情報豊かな音声スタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、包括的なステップバイステップのユーザーガイドを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
コンプライアンス管理者向けに、30秒のプロフェッショナルなビデオを制作し、新しい安全規制に関するコンプライアンス研修の重要な側面を強調します。ビジュアルと音声スタイルは権威的で信頼性があり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合してメッセージを強化します。
サンプルプロンプト3
多様なグローバルワークフォースを対象にした50秒の包括的なビデオを設計し、普遍的な安全対策を鮮やかなビジュアルとわかりやすいデモンストレーションで説明します。この魅力的なトレーニングビデオ作品は、HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、多言語ビデオサポートを提供し、すべての視聴者に明確さを保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI安全指導ビデオメーカーの仕組み

AIを使用して魅力的で正確な安全トレーニングビデオを簡単に作成し、チームのために明確なコミュニケーションと効果的な学習を保証します。

1
Step 1
安全スクリプトを作成
プラットフォームに安全ガイドラインや指示を直接貼り付けることから始めます。私たちのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのテキストを安全トレーニングビデオのビジュアル基盤に瞬時に変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
多様なAIアバターから選択して、インストラクターやシナリオを表現し、メッセージが明確かつ一貫して伝えられるようにします。
3
Step 3
音声とブランドで強化
スクリプトのためにプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、安全指示が明確に伝えられるようにします。また、字幕やキャプションを追加して、より広いアクセス性を確保し、効果的なAI生成のボイスオーバーを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなアスペクト比でパーソナライズされたAIトレーニングビデオを簡単にエクスポートします。魅力的で高品質なコンテンツをすべてのチームメンバーに配布し、職場の安全トレーニングビデオの取り組みを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全指示の効率化

.

複雑な安全プロトコルや運用ガイドラインを、明確で理解しやすいAI指導ビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを使用してテキストから高品質のコンテンツを生成することで、魅力的な安全トレーニングビデオの作成を簡素化します。私たちのAIビデオ生成プラットフォームを使用すると、AIアバターとAI生成のボイスオーバーを使用して、重要なAI安全指導ビデオメーカーコンテンツを迅速に制作でき、効率的で創造的なプロセスを実現します。

HeyGenでどのようなパーソナライズされたAIトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、カスタムAIアバターと多様なビデオテンプレートを使用して、非常にパーソナライズされたAIトレーニングビデオを作成できます。詳細なハウツーガイドやコンプライアンス研修から、魅力的なシナリオベースの学習モジュールまで、受講者に合わせた指導を提供します。

HeyGenは職場の安全トレーニングビデオの制作をどのように加速しますか？

HeyGenは従来の撮影の必要性を排除することで、職場の安全トレーニングビデオの制作を大幅に加速します。私たちのAIビデオ生成プラットフォームは、すぐに使用できるビデオテンプレートとAI生成のボイスオーバーを使用し、プロフェッショナルな品質の安全指導ビデオを迅速に制作でき、制作の遅延を防ぎます。

HeyGenはグローバルな安全トレーニングのために多言語ビデオをサポートしていますか？

はい、HeyGenはグローバルな安全トレーニングとAI指導ビデオメーカーのニーズに最適な強力な多言語ビデオサポートを提供します。さまざまな言語でAI生成のボイスオーバーを簡単に追加し、自動クローズドキャプションを含めることで、安全プロトコルがすべての人に理解されるようにします。