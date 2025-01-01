現代の職場向けAI安全指導ビデオジェネレーター
パーソナライズされたビデオでコンプライアンス・トレーニングを変革します。私たちのAIアバターは、効果的なグローバルeラーニングのために魅力的でローカライズされたコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オフィスワーカー向けに、火災避難経路と集合場所を示す60秒の緊急対応トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは緊急性がありながらも明確で、ミニマリストなグラフィックと直接的で簡潔なナレーションを使用し、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使って迅速に生成してください。
国際的なリモートチームを対象にした30秒のパーソナライズされたトレーニングビデオを制作し、データプライバシーのベストプラクティスについての簡単なリマインダーを提供してください。ビデオは魅力的でプロフェッショナル、かつ多様なビジュアルスタイルを持ち、明瞭な発音とローカライズされた字幕/キャプションを備えて、すべての視聴者がアクセスしやすいようにしてください。
管理職とチームリーダー向けに、最近のポリシー更新を概説する50秒のコンプライアンス・トレーニングビデオをデザインしてください。ビデオは企業的で洗練された非常にプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練されたプレゼンテーションを提供し、情報を明確に伝える洗練されたナレーションを使用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、シンプルなテキストからビデオへのスクリプトを使用してAIアバターで魅力的なコンテンツを作成することで、安全トレーニングビデオを革新します。このAIビデオプラットフォームは、職場の安全トレーニングビデオの制作を簡素化し、すべての従業員にとってよりアクセスしやすく効果的にします。
HeyGenは多様なチーム向けにトレーニングコンテンツをパーソナライズおよびローカライズするのに役立ちますか？
はい、HeyGenは異なる役割や地域に合わせたメッセージをカスタマイズした非常にパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を可能にします。そのローカライズ機能には、強力なナレーション生成が含まれており、コンテンツがグローバルに共鳴し、eラーニングを真に包括的なものにします。
HeyGenを使用することで企業のeラーニングとオンボーディングにどのような利点がありますか？
HeyGenは、ビデオ制作を効率化することでeラーニングとオンボーディングにおいて大幅なコスト効率を提供します。コンプライアンス・トレーニングビデオを迅速に生成し、既存のLMSとシームレスに統合することで、トレーニングインフラを最適化できます。
HeyGenはトレーニング資料のカスタムブランディングとテンプレートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのトレーニングビデオで会社のビジュアルアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールとさまざまなテンプレートを提供します。これにより、すべてのAI生成コンテンツの一貫性とプロフェッショナリズムが確保されます。