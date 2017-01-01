AI安全ジェネレーター：職場の安全を即座に向上

AIを活用したツールボックストークと安全検査フォームを簡単に生成。HeyGenのテキスト-to-ビデオを活用して、職場の安全を確保する魅力的でカスタマイズされたコンテンツを提供します。

45秒の鮮やかでプロフェッショナルなビデオで職場の安全対策を革新する方法を発見しましょう。小規模ビジネスのオーナーや安全管理者に最適です。HeyGenのAIアバターを活用して、AI安全ジェネレーターの利点を紹介し、チームを守るための重要な安全コンテンツをいかに簡単に作成できるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
建設現場の監督者や製造チームのリーダーを60秒のダイナミックで指導的なビデオで引き付けましょう。このコンテンツは、AIを活用したツールボックストークの力を強調し、魅力的な議論のトピックを生成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、エネルギッシュなナレーションでカスタマイズされたコンテンツを提供します。
サンプルプロンプト2
施設管理者やコンプライアンス担当者のために、30秒の簡潔で権威あるビデオでコンプライアンスと効率を合理化します。AI安全検査フォームジェネレーターがモバイルフレンドリーなフォームを瞬時に作成する方法を示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでシームレスなプレゼンテーションを簡潔なナレーションで提供します。
サンプルプロンプト3
安全ディレクターや人事専門家に、50秒のモダンで情報豊富なビデオでAIツールの時間節約の利点を示し、安全管理を強化します。統合と分析＆インサイトが意思決定をどのように変革するかを示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、影響を自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションで視覚化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI安全ジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで包括的でカスタマイズされた安全コンテンツを迅速に作成し、職場の安全とコンプライアンスを強化します。

1
Step 1
安全トピックを選択
必要な安全コンテンツの「入力プロンプト」を提供することから始めます。AI安全ジェネレーターが強力なコンテンツ作成能力を活用して、関連する資料を即座に作成します。
2
Step 2
生成されたコンテンツをカスタマイズ
AIが生成したドラフトを確認し、必要に応じて調整を行います。統合された編集ツールを使用して、「カスタマイズされたコンテンツ」を特定の組織のニーズに合わせて調整します。
3
Step 3
資料を翻訳・適応
「安全ツールボックストーク」を「AI翻訳」機能を使用して複数の言語に簡単に変換し、多様なチームに効果的にリーチします。
4
Step 4
フォームを統合・共有
新しい「安全検査フォーム」をシームレスに配布します。「統合」を活用して、安全コンテンツをプラットフォーム全体で共有し、包括的な職場の安全を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を簡素化

AIビデオを活用して、AIが生成した複雑な安全手順やフォームをすべての従業員にとって理解しやすい視覚コンテンツに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenは安全トレーニングのためのAIを活用したツールボックストークの作成をどのように強化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、重要な安全会議のトピックを魅力的でダイナミックなビデオコンテンツに変換します。この強力なアプローチは、複雑な安全情報をチームにとって理解しやすく記憶に残るものにすることで、労働者の安全を大幅に向上させます。

HeyGenはAI安全検査フォームのコンテンツ生成を支援しますか？

HeyGenは直接的に検査フォームを生成するわけではありませんが、そのAIを活用したプラットフォームは詳細な指導ビデオの作成に優れています。これらのビデオは、安全検査フォームの効果的な記入方法を説明し、重要な危険の特定を強調し、職場の安全基準への準拠を確保します。

HeyGenは職場の安全とコンプライアンスの全体的な改善にどのように貢献しますか？

HeyGenはAIアバターとダイナミックなナレーションを使用して、ビデオ安全導入と重要な安全情報の迅速な制作を可能にすることで、職場の安全トレーニングを革新します。この時間節約の手法は、一貫した魅力的なコンテンツを確保し、最終的に労働者の生産性を向上させ、組織全体のコンプライアンスを促進します。

HeyGenは言語の壁を克服するために安全関連のトレーニング資料の翻訳を支援できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAI翻訳機能により、複数の言語で安全ビデオを簡単に作成でき、言語の壁を効果的に克服します。これにより、重要な安全対策と主要なポイントが多様な労働力にとってアクセス可能で理解しやすくなり、全体的なコンプライアンスと労働者の安全が向上します。