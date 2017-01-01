魅力的なデモのためのAI SaaSプロダクトビデオジェネレーター

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、製品デモビデオや説明ビデオを簡単に作成しましょう。

忙しいSaaSプロダクトマネージャー向けに、AI SaaSプロダクトビデオジェネレーターが複雑な機能を簡潔な説明ビデオに変換する方法を紹介する1分間のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなテキストアニメーションと鮮明な画面録画を使用し、明瞭で魅力的なAI生成のナレーションを伴い、スクリプトからのテキストをビデオに変換するシームレスな機能を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

営業チーム向けの1.5分間の製品デモビデオを作成するという課題に直面しているSaaSマーケティングプロフェッショナル向けに、AIプロダクトデモビデオメーカーの力を活用してインタラクティブな製品デモを提示するビデオを想像してください。ビジュアルナラティブは洗練されて現代的で、リアルなAIアバターが自信を持って主要な機能を紹介し、プロフェッショナルで説得力のあるオーディオトラックが補完し、すべての営業プレゼンテーションが記憶に残るものとなるようにします。
デジタルマーケティングスペシャリストを対象にした45秒のビデオで、AIビデオジェネレーターがどのようにして魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に制作できるかを示します。このダイナミックで視覚的に魅力的な短いビデオは、クイックカット、鮮やかなグラフィックス、ロイヤリティフリーの音楽を特徴とし、自動生成された字幕/キャプションが多様な視聴者に最大限のリーチとアクセシビリティを確保します。
カスタマーサクセスマネージャー向けに新しいユーザーのための顧客オンボーディングと技術サポートを効率化する2分間のビデオを作成し、詳細なAI生成SaaSビデオの作成の容易さを示します。ビジュアルプレゼンテーションは指導的で明確であり、ブランドの一貫性を保つために事前に構築されたテンプレートとシーンを利用し、落ち着いた権威あるAIナレーションが複雑な機能を正確かつ簡単に案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI SaaSプロダクトビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、プロフェッショナルな製品デモビデオや説明コンテンツを簡単に作成し、視聴者を魅了し、エンゲージメントを促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スクリプトを作成するか、事前にデザインされたテンプレートを選択して始めましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能が、テキストを「AI生成SaaSビデオ」の基盤に変換します。
2
Step 2
AIアクターと声を選ぶ
ブランドに共鳴する「AIアバター」を選び、メッセージをナレーションする魅力的な声を組み合わせて、スクリプトを生き生きとさせましょう。
3
Step 3
ブランディングと強化を追加
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、ブランドの独自性でビデオをパーソナライズします。字幕を組み込んで、より広いアクセスと影響を確保し、洗練された「SaaSマーケティングビデオ作成」を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終的な「製品デモビデオ」をさまざまな形式で生成し、すべてのマーケティングチャネルで共有する準備を整えます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声ビデオ

顧客のフィードバックを強力なAI生成の成功事例ビデオに変換し、信頼を築き、SaaS製品の価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAI SaaSプロダクトビデオの生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトをプロフェッショナルなAI生成SaaSビデオに変換します。これにはAIアクターやAIナレーションなどの機能が含まれ、SaaSマーケティングのための魅力的な製品デモビデオの作成を効率化します。

HeyGenはインタラクティブな製品デモにAIアクターを利用できますか？

もちろんです。HeyGenは多様でリアルなAIアバターを提供しており、ビデオ内で魅力的なAIアクターとして活用できます。これらのデジタルプレゼンターは、ダイナミックでインタラクティブな製品デモを作成し、視聴者のエンゲージメントを高めるのに最適です。

HeyGenはSaaSマーケティングのためにどのようなAIビデオ編集機能を提供しますか？

HeyGenは強力なAIビデオ編集機能を提供し、ユーザーがブランディングをカスタマイズし、字幕を追加し、さまざまなテンプレートから選択できるようにします。これにより、ブランドに合わせた洗練されたSaaSマーケティングビデオやプロモーションビデオの作成が簡単になります。

HeyGenはソーシャルメディアビデオコンテンツの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはソーシャルメディアビデオメーカーとして理想的で、アスペクト比のリサイズや迅速なエクスポートを可能にします。これにより、AI生成のSaaSビデオがさまざまなプラットフォームに最適化され、効果的に視聴者に届くことを保証します。