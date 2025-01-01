AI SaaSオンボーディングビデオメーカー：成功を拡大

リアルなAIアバターを活用して、魅力的なオンボーディングビデオで新しいユーザーを即座に引き込み、体験をパーソナライズします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

上級ユーザーや社内チームを対象にした60秒のプロフェッショナルな指導動画をデザインしてください。特定のソフトウェアアップデートや複雑な機能を詳細に説明します。明確なスクリーンキャプチャを中心としたビジュアルスタイルを採用し、役立つテキストオーバーレイを加え、落ち着いた権威あるAIボイスを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画と字幕/キャプション機能を活用して、包括的でアクセスしやすいトレーニング動画を確保します。
プロダクトマネージャー向けに、新しいオンボーディングコンテンツの作成のスピードと効率を強調する30秒のダイナミックなプロモーション動画を制作してください。ビデオはモダンでテンポの速いビジュアル美学を持ち、クイックなシーンの切り替えとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを備え、熱意あるAIボイスでサポートされます。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト動画機能を活用して、AIオンボーディング動画メーカーの迅速な作成を紹介します。
国際的な新入社員向けに、会社の文化と基本的な最初のステップを紹介する45秒の歓迎オンボーディング動画を開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは多様で包括的であり、プロフェッショナルな設定で様々なリアルなAIアバターをフィーチャーし、温かい多言語AIボイスを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して、グローバルチーム向けに簡単に理解できる多言語トレーニングコンテンツを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI SaaSオンボーディングビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルなビデオを迅速かつ効率的に作成し、顧客のオンボーディングを合理化し、ユーザーがすぐに始められるようにします。

Step 1
オンボーディングスクリプトを貼り付ける
オンボーディングスクリプトを貼り付けてビデオ作成を開始します。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、AI駆動の自動化を活用し、即座にビデオドラフトを生成します。
Step 2
リアルなAIアバターを選択
多様なライブラリからリアルなAIアバターを選択して、SaaSオンボーディングコンテンツのエンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させます。
Step 3
プロフェッショナルなAIボイスオーバーを追加
高度なAIボイスオーバー技術を使用して、スクリプトから直接自然な音声を生成し、明確で魅力的なナレーションを確保します。
Step 4
エクスポートとスマートシェア
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して高品質のオンボーディングビデオを完成させ、スマートシェア機能を活用してコンテンツを簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なSaaS機能を簡素化

簡潔で魅力的なAI生成ビデオを通じて複雑なSaaS機能を明確にし、新しいユーザーにとって複雑な機能を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはAI SaaSオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動の自動化を活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを備えた魅力的なAI SaaSオンボーディングビデオに変換します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとテキスト読み上げ機能を使用して、オンボーディングビデオを簡単に作成、更新、拡大できます。

HeyGenがビジネスにとって理想的なAIオンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、ブランド管理、様々なビデオテンプレートを含む包括的な機能を提供し、AIオンボーディングビデオメーカーとしての地位を確立しています。その直感的なインターフェースにより、シームレスな画面録画、スクリプトからのテキスト動画、プロフェッショナルなボイスオーバーの生成が可能です。

HeyGenは顧客および従業員のオンボーディングビデオ制作を拡大するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、企業が顧客オンボーディングビデオと従業員オンボーディングビデオの膨大なライブラリを効率的に作成、更新、管理することを可能にし、大規模なトレーニングビデオのニーズをサポートします。AI生成のビデオドキュメントとスマートシェアリングにより、組織はビデオコンテンツを簡単に拡大できます。

HeyGenは多言語トレーニングコンテンツの機能を提供していますか？

はい、HeyGenは多言語トレーニングコンテンツの作成をサポートしており、企業がグローバルなオーディエンスに指導およびチュートリアルビデオを提供することを可能にします。この機能には、複数の言語での字幕生成とAIボイスオーバーが含まれており、リモートチームに対する包括的で効果的なコミュニケーションを確保します。