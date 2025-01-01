AI SaaSオンボーディングビデオジェネレーターでオンボーディングを加速
魅力的な製品デモとトレーニングビデオを迅速に生成します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、洗練されたコンテンツに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを効果的に使用する方法を示す、マーケティングチームやプロダクトマーケターを対象とした90秒の動的な製品デモビデオを開発してください。ビジュアルには動的な画面録画とプロフェッショナルでありながら魅力的なグラフィックを組み込み、AIアバターが主要な機能を紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。
HR部門やトレーニングマネージャーがHeyGenを活用して従業員のオンボーディングを行う方法に焦点を当てた2分間の指導ビデオを制作してください。このビデオはステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明確な字幕を使用し、落ち着いたプロフェッショナルなAI生成のナレーションを用いて包括的なビデオドキュメンテーションを作成します。
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者を対象に、HeyGenの生成AIプラットフォームを使用してさまざまなオンボーディングビデオを効率的に作成する方法を強調する45秒のプロモーションビデオを生成してください。スピードと使いやすさを強調するためにテンポの速いカットを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示すインスピレーションを与えるAI生成のナレーションを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI SaaSオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAI SaaSオンボーディングビデオジェネレーターとして機能し、AI駆動の自動化を活用してスクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに変換します。この生成AIプラットフォームは生産時間を大幅に短縮し、重要な顧客オンボーディングや従業員オンボーディングコンテンツの迅速な展開を可能にします。
HeyGenはビデオ生成にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換する強力なビデオ作成ツールであり、ユーザーが高品質のビデオコンテンツを簡単に生成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたAI生成のナレーション機能を備え、自動字幕によってさらに効率的でアクセスしやすいプロセスを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルな製品デモビデオを制作するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に作成するのに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを組み合わせることで、ユーザーはブランドの一貫性を保ちながら、魅力的なハウツーガイドやトレーニングビデオを迅速に開発し、明確なメッセージを伝えることができます。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとカスタマイズオプションをサポートしていますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや多様なプラットフォーム向けの柔軟なエクスポートを含む幅広いカスタマイズオプションをサポートしています。ユーザーは包括的なメディアライブラリを利用し、自分のストックサポートを統合することもでき、トレーニングビデオやビデオドキュメンテーションのニーズに応じてビデオ作成ツールを適応させることができます。