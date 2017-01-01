AI SaaSの説明動画ジェネレーターがどのように小規模ビジネスオーナーのマーケティング活動を変革できるかを紹介する、1分間の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、ユーザーフレンドリーで、温かく励ますようなナレーションを使用します。プロフェッショナルな動画コンテンツを制作するために、事前にデザインされたテンプレートとシーンの使用の簡単さを強調し、すべての小規模ビジネスオーナーにとって使いやすいインターフェースを強調します。

ビデオを生成