AIロードショービデオジェネレーター: 魅力的なビデオプレゼンテーションを作成
カスタマイズ可能なAIアバターを使用してスタジオ品質のマーケティングビデオを作成し、ロードショーを簡単に魅了し、コンバートします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャー向けに、次回のソフトウェアリリースの利点を紹介する45秒のダイナミックなマーケティングビデオを作成します。ビデオには、プロフェッショナルで熱意を持ったバーチャルプレゼンターとしての「AIアバター」が登場し、アップビートなバックグラウンドトラックが流れます。HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、ライブ撮影を必要とせずに一貫したブランドスポークスパーソンを作成し、コンテンツを非常に魅力的で共有しやすいものにします。
コンテンツクリエイター向けに、技術的なヒントのための「YouTubeショート」スタイルの動画を迅速に生成するための30秒の簡潔なチュートリアルを制作します。ビジュアルの美学はテンポが速くエネルギッシュで、明確で太字のテキストオーバーレイと迅速なシーン転換を使用し、権威あるが親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して作成プロセスを迅速に開始し、「字幕/キャプション」を自動的に追加してアクセシビリティと広範なリーチを確保します。
HRスペシャリスト向けに、新しい従業員のオンボーディングプロセスを詳細に説明する2分間の企業トレーニングビデオを設計します。「AI生成ビデオ」を使用し、視覚と音声のスタイルは落ち着いてプロフェッショナルなもので、「トーキングヘッド」アバターがカメラに直接語りかけ、オフィス環境やプロセスフローの関連ストック映像を挿入します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、トレーニングモジュール全体で一貫した明確なナレーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「テキストからのビデオジェネレーター」として機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな「AI生成ビデオ」コンテンツに迅速に変換できるようにします。そのAI技術はスクリプトから最終出力までの全プロセスを簡素化し、ビデオ作成を容易にします。
HeyGenビデオの視覚要素やアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは多様なカスタマイズ可能な「AIアバター」と「ビデオテンプレート」を提供し、コンテンツを向上させます。ユーザーはブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、広範なメディアライブラリから選択し、視覚的に魅力的な「スタジオ品質のビデオ」を確保できます。
HeyGenで作成されたビデオの出力オプションは何ですか？
HeyGenは柔軟な出力オプションを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を含み、「YouTubeショート」や他の「短編動画」などのさまざまなプラットフォームに対応します。プラットフォーム内蔵の「ビデオ編集ツール」は、コンテンツが意図したオーディエンスに完璧にフォーマットされることを保証します。
HeyGenは複数の言語やアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度な「AI吹き替え」と「ボイスオーバー生成」機能を通じてアクセシビリティとグローバルリーチを向上させます。また、「字幕/キャプション」を自動的に「AI生成ビデオ」コンテンツに追加し、より広いオーディエンスにアクセス可能にします。