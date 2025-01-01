eコマース成功のためのAIリテールプロモビデオメーカー
多様なテンプレートとシーンを活用し、AIを使用して製品発売やソーシャルメディア向けの魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作します。
eコマースストアオーナーとソーシャルメディアマーケター向けに設計された45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、トレンディなバックグラウンドミュージックと鮮やかなカットを使用するべきです。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートの力を示し、さまざまなプラットフォームでコンテンツを簡単に適応させることができる魅力的なプロモーションビデオを迅速に制作する方法を示します。
オンライン小売業者とブランドマネージャーを対象にした60秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを開発してください。「eコマースストア」の存在感を高めたいと考えています。美的感覚は洗練されており、AIアバターが自信を持ってナレーションを行い、明確な字幕/キャプションを使用します。このプロンプトは、HeyGenのボイスオーバー生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、顧客に響く魅力的なストーリーを作成する方法を強調します。
製品マネージャーとコンテンツクリエーター向けに、新機能を紹介する30秒の情報ビデオを制作してください。クリーンでフォーカスされたビジュアルを使用します。このプロンプトは、HeyGenのAI駆動ツールが高品質な「製品ビデオ」の作成をどのように効率化するかを説明します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、複雑な機能を効率的に説明し、視聴者の理解とエンゲージメントを高め、広範な制作時間を必要としません。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはリテール向けAIプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ビジネスが高品質なAIリテールプロモビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、eコマースストアやマーケティングキャンペーンに合わせた魅力的な製品ビデオを迅速に生成します。
HeyGenは製品発売にどのようなクリエイティブな可能性を提供しますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートとストック映像のライブラリを通じて、製品発売のためのクリエイティブなアイデアを刺激します。AI生成のボイスオーバーやAI生成のタイトルと説明を使用して、効果的に視聴者の注意を引くプロモーションビデオを強化します。
HeyGenはソーシャルメディア向けに最適化されたマーケティングビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディア向けの効果的なプロモビデオメーカーであり、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとアスペクト比のリサイズを提供します。AI駆動ツールを使用して、さまざまなプラットフォームで目立つ魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはプロモーションコンテンツにおけるブランドのカスタマイズを可能にしますか？
もちろんです。HeyGenは完全なブランディングコントロールを可能にし、ロゴや特定の色をプロモーションビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのマーケティングビデオでブランドの一貫性が確保され、独自のものになります。