AIリテールプロモーションビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレート＆シーンで、リテールマーケティングを手軽に向上させ、魅力的なプロモーションコンテンツを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアの存在感を高めたいマーケティングマネージャーを対象にした、45秒の活気あるビデオ広告を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、明るい色とキャッチーで現代的なジングルを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能をどのように活用して、群衆の中で目立つ魅力的なビデオ広告を制作できるかを示し、多様なキャンペーンに最適なオンラインプロモーションビデオメーカーであることを示します。
広範な技術スキルを持たずにプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成する必要があるスタートアップや個人のマーケター向けに、60秒の説得力のある説明ビデオを開発してください。インスピレーションを与える親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確で励みになるナレーションと穏やかなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとテンプレート＆シーンの豊富な選択肢を強調し、このプロモーションビデオメーカーがどのようにしてプロセス全体を簡素化し、誰でも簡単に高品質のコンテンツを作成できるようにするかを示します。
継続的なコンテンツニーズに対してコスト効率の高いソリューションを優先する企業向けに、25秒の鋭いプロモーションクリップを作成してください。ビデオは効率的でモダンな企業ビジュアルスタイルを持ち、クイックカットとプロフェッショナルで権威あるボイスオーバーを備えています。HeyGenがAIビデオエディターとしてどのように機能し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、複数のインパクトのあるプロモーションビデオを迅速に生成し、強力なAIリテールプロモーションビデオジェネレーターとしての地位を証明するかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIリテールプロモーションビデオジェネレーターの仕組み

製品のアイデアを魅力的なリテールプロモーションビデオに変換します。直感的なプラットフォームがビデオ作成を簡素化し、製品を効果的に紹介し、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
リテールプロモーションのための魅力的なスクリプトを作成または生成することから始めます。AI駆動のツールが製品に正確な言語を作成するのを支援し、ビデオの強固な基盤を提供します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを選択
豊富なメディアライブラリから魅力的なビジュアルをスクリプトに追加します。ボイスオーバー生成機能を使用して、製品ストーリーを生き生きとさせるプロフェッショナルなボイスオーバーを追加します。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズします。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用し、リテールブランドの美学に合った洗練された外観を確保します。
4
Step 4
プロモーションをエクスポートして共有
希望のアスペクト比でリテールプロモーションビデオを最終化してエクスポートします。高品質のビデオは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやeコマースストアで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の証言を魅力的なAI駆動のビデオショーケースに変換し、信頼と信頼性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリテールプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIリテールプロモーションビデオジェネレーターとして機能し、テキストやスクリプトを魅力的なプロモーションビデオに簡単に変換します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAI駆動のツールを活用して、スマートで簡単なビデオ作成を実現し、マーケティングの取り組みを大幅に効率化します。

HeyGenでプロモーションビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランドカスタマイズツールを提供し、マーケティングビデオのあらゆる側面を調整できます。ロゴやブランドカラー、アニメーションテキストを簡単に組み込み、豊富なストック写真やビデオライブラリから選んで、ユニークでインパクトのあるプロモーションコンテンツを作成できます。

HeyGenはビデオ広告のスクリプトとボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenはAI生成のスクリプトとシームレスなボイスオーバー生成を提供し、プロモーションビデオの作成プロセスを強化します。当プラットフォームは生成メディア機能を活用し、魅力的なナラティブとプロフェッショナルなオーディオを迅速かつ効率的にビデオ広告のために作成するのを支援します。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けのプロモーションビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアビデオ広告を含む多様なプラットフォームに最適化された多用途なプロモーションビデオの作成をサポートします。アスペクト比のリサイズや字幕/キャプションの追加を簡単に行い、すべてのデジタルチャネルでのリーチとエンゲージメントを最大化します。