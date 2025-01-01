AIリテールプロモーションビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレート＆シーンで、リテールマーケティングを手軽に向上させ、魅力的なプロモーションコンテンツを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアの存在感を高めたいマーケティングマネージャーを対象にした、45秒の活気あるビデオ広告を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、明るい色とキャッチーで現代的なジングルを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能をどのように活用して、群衆の中で目立つ魅力的なビデオ広告を制作できるかを示し、多様なキャンペーンに最適なオンラインプロモーションビデオメーカーであることを示します。
広範な技術スキルを持たずにプロフェッショナルなマーケティングビデオを作成する必要があるスタートアップや個人のマーケター向けに、60秒の説得力のある説明ビデオを開発してください。インスピレーションを与える親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確で励みになるナレーションと穏やかなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとテンプレート＆シーンの豊富な選択肢を強調し、このプロモーションビデオメーカーがどのようにしてプロセス全体を簡素化し、誰でも簡単に高品質のコンテンツを作成できるようにするかを示します。
継続的なコンテンツニーズに対してコスト効率の高いソリューションを優先する企業向けに、25秒の鋭いプロモーションクリップを作成してください。ビデオは効率的でモダンな企業ビジュアルスタイルを持ち、クイックカットとプロフェッショナルで権威あるボイスオーバーを備えています。HeyGenがAIビデオエディターとしてどのように機能し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、複数のインパクトのあるプロモーションビデオを迅速に生成し、強力なAIリテールプロモーションビデオジェネレーターとしての地位を証明するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリテールプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIリテールプロモーションビデオジェネレーターとして機能し、テキストやスクリプトを魅力的なプロモーションビデオに簡単に変換します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAI駆動のツールを活用して、スマートで簡単なビデオ作成を実現し、マーケティングの取り組みを大幅に効率化します。
HeyGenでプロモーションビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランドカスタマイズツールを提供し、マーケティングビデオのあらゆる側面を調整できます。ロゴやブランドカラー、アニメーションテキストを簡単に組み込み、豊富なストック写真やビデオライブラリから選んで、ユニークでインパクトのあるプロモーションコンテンツを作成できます。
HeyGenはビデオ広告のスクリプトとボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenはAI生成のスクリプトとシームレスなボイスオーバー生成を提供し、プロモーションビデオの作成プロセスを強化します。当プラットフォームは生成メディア機能を活用し、魅力的なナラティブとプロフェッショナルなオーディオを迅速かつ効率的にビデオ広告のために作成するのを支援します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けのプロモーションビデオ作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアビデオ広告を含む多様なプラットフォームに最適化された多用途なプロモーションビデオの作成をサポートします。アスペクト比のリサイズや字幕/キャプションの追加を簡単に行い、すべてのデジタルチャネルでのリーチとエンゲージメントを最大化します。