45秒のダイナミックな動画を想像してください。これは、eコマースの起業家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにしており、製品プレゼンテーションを革新する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、素早いトランジションとプロフェッショナルな音声トラックが特徴です。AIアバターがHeyGenのAIフォトスタジオとAI生成モデルを組み合わせることで、どんな製品でも驚くべきビジュアルを実現し、従来の写真撮影コストを大幅に削減できることを説明します。HeyGenのAIアバターを使って、魅力的なオンモデルイメージを簡単に作成し、コンセプトを数分でビジュアル化する方法を強調します。

