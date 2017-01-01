AIリテール製品ジェネレーター: 成功する製品ページを作成
高コンバージョンの製品ページ、AIフォトシュート、魅力的な製品説明をAI自動化によるシームレスなShopify統合で生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやオンラインストアマネージャーを対象にした洗練された60秒のナラティブを想像してください。AIの力を使って高コンバージョンの製品ページを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで説得力があり、魅力的なアニメーションと自信に満ちた声のナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、Facebook広告コピーを迅速に魅力的なビデオ広告に変換し、再利用可能なテンプレートを活用して、売上を促進し、製品説明を簡単に最適化する方法を示します。
クリエイティブなコンテンツクリエイターやブティックショップオーナー向けにデザインされた30秒の活気あるショートビデオを想像してください。無限のデザインの柔軟性を探ります。ビジュアルの美学は明るく想像力豊かで、エネルギッシュなサウンドトラックと親しみやすく励ましのナレーションが特徴です。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがAIデザインツールと統合され、瞬時に画像生成と背景画像の再生成を可能にし、すべての製品写真が際立つことを強調します。新鮮なAI製品コンテンツを簡単に生成し、最小限の労力でユニークなビジョンを実現する能力を紹介します。
ドロップシッパーや製品マネージャー向けに特化した45秒のインパクトのあるビデオを視覚化してください。コンテンツ作成における効率と自動化を強調します。テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クリアで簡潔なナレーションと控えめでモチベーションを高めるバックグラウンドミュージックを伴います。このビデオでは、HeyGenの字幕/キャプションを使用して製品リストを迅速に埋め、アクセスしやすさを向上させ、AIによって構築されたプロフェッショナルな製品写真と魅力的な製品説明をシームレスに生成し、オンラインプレゼンスを加速し利益を最大化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品ビデオコンテンツを向上させますか？
HeyGenは、スクリプトからリアルなAIアバターとナレーションを特徴とする魅力的なAIビデオコンテンツを生成し、製品を紹介し、魅力的なストーリーを作成するのに最適です。
HeyGenは製品ショーケースのためのカスタムオンモデルイメージを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIヒューマンモデルとカスタムモデルイメージの生成をサポートしており、ファッションフォトシュートや多様なオンモデルイメージの作成に理想的です。従来の写真撮影は必要ありません。
HeyGenは視覚的な資産を作成するためのどのようなクリエイティブデザインツールを提供していますか？
HeyGenは、再利用可能なテンプレート、ドラッグ＆ドロップの小道具、背景の即時生成と編集機能を含む強力なクリエイティブデザインツールを提供し、魅力的な製品写真と視覚的資産の作成を簡素化します。
HeyGenはAI広告生成とソーシャルメディアビデオにどのように役立ちますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能を通じて高インパクトのAI生成広告とソーシャルビデオの制作プロセスを簡素化し、プロモーションコンテンツが魅力的で、さまざまなプラットフォームで公開する準備が整っていることを保証します。