忙しいレストランオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットに、レストランの最新メニューを紹介する魅力的な30秒の説明動画を作成する方法を発見してください。明るくモダンなビジュアルスタイルとアップビートなサウンドトラック、そしてAIレストラン説明ジェネレーターの使いやすさを強調する明確で熱意あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、マーケティングメッセージをAIアバターで簡単に魅力的なコンテンツに変換し、ソーシャルメディアプロモーションに最適です。

ビデオを生成