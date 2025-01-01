マーケティング専門家やビジネスオーナーを対象とした45秒の企業アップデートビデオを想像してください。四半期の業績データを視覚的に魅力的でプロフェッショナルなスタイルで提示し、明確で権威あるナレーションを使用します。この「AIレポートビデオメーカー」体験は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用することで、生のデータ要約を洗練された物語に変えることができます。

