AIリリースノートジェネレーター：変更ログを自動化
AIパワードサマリーでドキュメントを自動化し、GitHubとJiraのシームレスな統合で製品の更新を簡単かつ迅速に行います。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術リーダーとDevOpsエンジニアを対象にした90秒のプロモーション動画を開発し、プロダクトリリースノートジェネレーターがJiraと接続することでリリースを効率化する方法を示します。エネルギッシュでインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、動的なテキストオーバーレイと明確で情報豊かなナレーションをHeyGenのナレーション生成と自動字幕/キャプションで強化します。
技術ライターとプロジェクトマネージャー向けに、ドキュメント自動化のためのAIパワードサマリーの効率性を詳述する2分間の説明動画を作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップであり、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してユーザーフレンドリーなインターフェースを示し、落ち着いた正確なナレーションを伴います。
小規模ソフトウェアチームとスタートアップ創業者向けに、リリースノートを生成し、特に無料のイントロダクトリープランでホステッドリリースノートとして公開する方法の簡単さを強調する45秒の発表動画を作成します。モダンでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してマルチプラットフォーム配信を行う、活気あるアニメーションと親しみやすいAIアバターを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ制作を行っていますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してビデオ制作を革新しています。これにより、ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルな品質のビデオに迅速かつ効率的に変換でき、生産ワークフローを大幅に効率化します。
HeyGenでビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ビデオがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込んだり、カラースキームを調整したり、特定のメディアを統合して、すべてのコンテンツで一貫したブランドプレゼンスを維持できます。
HeyGenは異なるプラットフォームや画面サイズにビデオコンテンツを適応させることができますか？
はい、HeyGenは強力なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供します。この機能により、ユーザーはさまざまなプラットフォームやデバイスにビデオコンテンツを最適化し、すべてのオーディエンスに最大の影響とアクセスを確保できます。
HeyGenで作成されたビデオに統合できるマルチメディア要素は何ですか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリとストックコンテンツへのアクセスを含む包括的なマルチメディア要素をサポートしています。さらに、統合されたナレーション生成と自動字幕/キャプションを利用して、動的で魅力的なビデオ体験を簡単に作成できます。