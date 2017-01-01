忙しいコンプライアンスオフィサー向けに設計された60秒のビデオを想像してください。AI規制説明生成ツールが複雑な規制をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでミニマリストにし、クリーンなグラフィックで主要な利点を強調します。音声は自信に満ちた明瞭な声で、複雑な法律文書を平易な言葉で要約します。このインパクトのあるビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、難解な内容をわかりやすい説明に変えることができます。

ビデオを生成