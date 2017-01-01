AI採用動画ジェネレーター: 魅力的な採用コンテンツを作成

強力なAIアバターを活用して、トップ候補者を引き付けるスクロールストッピングな採用動画でタレントアクイジションを革新しましょう。

AI採用動画ジェネレーターを使用して、HRチームがどのように採用プロセスを革新できるかを示す30秒のダイナミックな動画を作成してください。HRの専門家やリクルーターをターゲットに、活気ある企業文化のクリップとアップビートでプロフェッショナルなナレーションを特徴とする、テンポの速いインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、トップタレントを引き付けるスクロールストッピングな採用動画を迅速に制作する効率性を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIを使用して作成された雇用者ブランディング動画の力に焦点を当て、タレントアクイジションスペシャリストとマーケティングチーム向けに設計された45秒の洗練された説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルはスリークでプロフェッショナルであり、異なる会社の部門を紹介する多様なAIアバターを特徴とし、落ち着いた安心感のあるナレーションが付随します。HeyGenのAIアバターがブランドのユニークなアイデンティティを完璧に表現するための比類のないカスタマイズを提供する方法を示してください。
サンプルプロンプト2
動画制作に不慣れな中小企業のオーナーやリクルーターを対象とした、フレンドリーな60秒のチュートリアル動画を開発し、AI動画ジェネレーターがプロセスを簡素化する方法を紹介してください。複雑な機能をシンプルに見せるために、魅力的なアニメーショングラフィックスと熱意あるナレーションを用いたアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenの自動字幕/キャプションがソーシャルメディアプラットフォーム全体で採用動画の最大リーチを確保する方法を強調してください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとHRマネージャー向けに、求人情報を魅力的な採用動画にシームレスに変換する30秒のダイナミックなプロモーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、プロフェッショナルなビデオクリップに移行する際に活気あるテキストオンスクリーン効果を使用し、モチベーショナルなナレーションでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と高品質のナレーション生成を強調し、カメラ機材を必要とせずに迅速なコンテンツ制作を可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI採用動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用した動画生成で魅力的な採用動画を簡単に作成し、雇用者ブランディングを向上させ、効率的にトップタレントを引き付けましょう。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
まず、採用動画のスクリプトを作成します。タレントアクイジションのための重要なメッセージに焦点を当てます。その後、スクリプトを使用して動画を生成し、動画作成の時間を大幅に節約できます。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
多様なリアルなAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選択して、メッセージを強化します。これらの要素は、雇用者ブランディングを反映するスクロールストッピングな動画を作成するのに役立ちます。
3
Step 3
カスタマイズとナレーションを追加
ブランドの色やロゴを追加して動画をさらにパーソナライズします。魅力的なナレーションを生成してメッセージを明確に伝え、採用動画が候補者に響くようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
自動字幕を生成してAI採用動画を完成させ、ソーシャルメディアなどのプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートします。これにより、雇用者ブランディング動画がアクセスしやすく、インパクトのあるものになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

候補者のオンボーディングとトレーニングを効率化

パーソナライズされたAI動画を開発してスムーズなオンボーディングと継続的なスキル開発を促進し、新入社員の定着率とエンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして採用動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換する高度なAI採用動画ジェネレーターです。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、リアルなナレーションを生成することで、タレントアクイジションのための動画作成プロセスを大幅に簡素化できます。

HeyGenはカスタム動画を通じて雇用者ブランディングを強化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、企業がインパクトのある雇用者ブランディング動画を作成するための広範なカスタマイズオプションを提供します。既製のテンプレートを活用し、ブランドのロゴや色を統合し、すべての動画がユニークな企業文化を反映するようにすることができます。

HeyGenのAI動画ジェネレーターが視聴者を引き付けるのに効果的な理由は何ですか？

HeyGenのAI動画ジェネレーターは、自動字幕や多用途なアスペクト比のリサイズなどの機能を提供することで、スクロールストッピングな動画を制作するように設計されています。これにより、コンテンツがさまざまなプラットフォームに最適化され、視聴者の注意を効果的に引き付けることができます。

HeyGenを使用して、事前の経験がなくても高品質な動画を制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは、事前の経験がなくてもプロフェッショナルな動画制作を誰でも利用できるようにします。直感的なツール、豊富なメディアライブラリ、AIアバターの選択を活用して、ゼロからまたは既製のテンプレートを使用して、洗練された動画を迅速に制作できます。