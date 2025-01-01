AI採用広告動画メーカー: トップタレントを引き寄せる

候補者に響く高性能な動画求人説明を作成し、パーソナライズされたタッチを加える強力なAIアバターを活用します。

205/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中小企業のオーナーや採用コーディネーターを対象にした45秒のダイナミックな動画を開発し、プロフェッショナルな採用動画を簡単に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすくし、'スクリプトからのテキスト動画'を使用して、魅力的な動画の求人説明を迅速に生成します。明るい背景音楽と明瞭な音声を含め、オープンな役割と企業文化を効果的に伝えることの容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシーやソーシャルメディアのリクルーター向けに、さまざまなプラットフォームで注目を集める採用広告を作成する方法を示す60秒のハイエナジーな動画を制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、クイックカットと画面上のテキストを使用し、'字幕/キャプション'を組み込んでソーシャルメディアの採用キャンペーンでの最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。説得力のあるプロフェッショナルなナレーションが視聴者を利点へと導きます。
サンプルプロンプト3
企業のリクルーターやタレントアクイジションチーム向けに、AIビデオメーカーの効率的なプロセスを強調した30秒のスリークな動画をデザインします。ビジュアルスタイルは効率的でクリーンにし、HeyGenの'テンプレートとシーン'を使用して高品質の採用コンテンツを迅速に制作し、ワークフローの自動化を改善することの容易さを強調します。音声はクリアで指導的なトーンを維持し、スピードと効果を重視します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI採用広告動画メーカーの使い方

AIを使って魅力的な採用動画を簡単に作成し、トップタレントを引き寄せ、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツで雇用者ブランドを強化します。

1
Step 1
AIアバターを作成
求人説明や採用メッセージを作成し、会社を代表する多様なAIアバターのギャラリーから選択し、動画にプロフェッショナルで魅力的な存在感を加えます。
2
Step 2
ブランド要素をカスタマイズ
ブランドコントロールを使用して、会社のロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアル資産をシームレスに統合し、採用動画が雇用者ブランド動画と完全に一致するようにします。
3
Step 3
ナレーション付き動画を生成
スクリプトをダイナミックな採用動画に変換し、AIを活用して高品質なプロフェッショナルなナレーションと魅力的なビジュアルを制作します。
4
Step 4
採用動画をエクスポート
魅力的な採用動画を完成させ、すべてのソーシャルメディアと求人プラットフォームでのシームレスな配信に最適化されたさまざまなアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動画で雇用者ブランドを強化

.

会社の文化や従業員の声を紹介する魅力的な動画を作成し、理想的な候補者をチームに引き寄せます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI採用広告動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストから動画への技術を使用して、プロフェッショナルなAI採用広告動画を迅速に生成し、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換して採用広告キャンペーンを強化します。

AIアバターは魅力的な採用動画の作成にどのような役割を果たしますか？

HeyGenの多様なAIアバターは、採用動画に命を吹き込み、俳優や大規模な制作を必要とせずに、会社の文化をダイナミックで親しみやすい方法で紹介し、雇用者ブランドの動画を強化します。

HeyGenは高品質な採用広告を迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能な動画テンプレートとプロフェッショナルなナレーションを備えた直感的なプラットフォームを提供し、効率的かつ効果的に採用のための優れた動画広告を制作できます。

HeyGenは採用と雇用者ブランドの多様なコンテンツをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、魅力的な雇用者ブランド動画や詳細な動画求人説明から、ソーシャルメディア採用のためのインパクトのあるUGCコンテンツまで、さまざまなタイプのコンテンツを作成でき、メッセージが適切な候補者に届くようにします。