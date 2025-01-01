AI採用広告動画ジェネレーター: より速く、より良く採用

リアルなAIアバターで魅力的な採用広告を瞬時に作成し、雇用者ブランドのストーリーテリングを強化し、候補者を効果的に引き付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや中小企業のオーナーを対象にした45秒のインスパイアリングな動画を制作し、彼らの人材獲得努力を強化する方法を示してください。ビジュアルの美学は魅力的でダイナミックであり、様々な役割で活躍する候補者の実際のシナリオと、重要なメッセージを伝える洗練されたAIアバターを交互に挿入してください。伴う音楽はモチベーショナルであるべきです。HeyGenのAIアバターがどのように本物の雇用者ブランドストーリーテリングを表現し、すべてのAIビデオ広告メーカーキャンペーンを影響力があり個人的なものにするかを示してください。
サンプルプロンプト2
企業コミュニケーションチーム向けに、動画制作におけるAIの力を説明する60秒の情報動画を開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でプロフェッショナルであり、クリーングラフィックスと様々な動画広告テンプレートの例を使用してください。権威ある明瞭なナレーション生成が視聴者を機能を通じて案内し、テキストから動画へのジェネレーターがどのように迅速に高品質なコンテンツを生産できるかを示してください。全体のトーンは教育的でありながら魅力的であるべきです。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーや人材獲得スペシャリスト向けに、迅速で共有可能なコンテンツを求める15秒の簡潔な動画を作成してください。この動画は、太字のテキストオーバーレイとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを備えた高速ビジュアルスタイルを特徴とし、強力な採用メッセージに焦点を当てるべきです。HeyGenの効率的なAIビデオジェネレーターがどのように迅速なコンテンツ作成を可能にするかを強調し、ソーシャルメディアプラットフォームでの無音視聴のための目立つ字幕/キャプションの重要性を強調し、すべての投稿を即座にアクセス可能で影響力のあるものにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI採用広告動画ジェネレーターの仕組み

AI技術で採用メッセージを魅力的な動画広告に簡単に変換します。魅力的でブランドに合ったコンテンツを作成し、優秀な人材をより早く引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
採用メッセージや求人情報を入力してください。テキストから動画へのジェネレーターがあなたの言葉をダイナミックな動画ナラティブに変換し、広告の基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
広告のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択してください。これにより、リアルな人間のような表現でスクリプトが生き生きとし、エンゲージメントが向上します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して動画を強化します。ブランドの色やロゴでカスタマイズし、ライブラリからメディアを統合して雇用者ブランドストーリーを伝えます。
4
Step 4
エクスポートと配信
希望のアスペクト比を選択し、様々なプラットフォーム向けに広告をエクスポートして最終化します。プロフェッショナルな採用動画がターゲットオーディエンスに届く準備が整いました。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な雇用者ブランドストーリーテリング

会社の文化や価値観を紹介するインスパイアリングな動画を制作し、潜在的な候補者を効果的に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはAI動画広告の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルな動画広告に変換し、フォトリアリスティックなAIアバターと高度なテキストから動画へのジェネレーター機能を提供することで、ソーシャルメディアキャンペーンに最適なAI動画広告の制作を効率化します。

HeyGenは独自の雇用者ブランドストーリーテリング動画の開発を支援できますか？

はい、HeyGenはカスタムAIアバターとクリエイティブな自動化を通じて、魅力的な雇用者ブランドストーリーテリングを可能にします。動画広告テンプレートとパーソナライズされたスクリプトを活用して、ブランドを効果的に紹介できます。

HeyGenはどのようなAIアバターを動画広告制作に提供していますか？

HeyGenは、リアルなトーキングヘッドを含む多様なAIアバターを提供しており、採用広告動画ジェネレーターのニーズに応えます。これらのAIアバターは、スクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルなプレゼンターで広告制作を強化します。

HeyGenのテキストから動画へのジェネレーターは迅速な広告制作にどれほど効率的ですか？

HeyGenのテキストから動画へのジェネレーターは非常に効率的で、ユーザーが任意のスクリプトを迅速に高品質な動画コンテンツに変換することを可能にします。このAI技術は、すべてのキャンペーンにおける広告制作とクリエイティブな自動化プロセスを大幅に加速します。