AI不動産リスティングビデオメーカー：プロフェッショナルな物件ビデオを作成
手間をかけずに数分でプロフェッショナルなビデオウォークスルーを作成。スクリプトからのテキストからビデオへの機能で迅速なビデオ制作が簡単に。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高級物件をマーケティングする不動産プロフェッショナル向けに、45秒のフォトリアリスティックなビデオツアーをデザインします。ビデオは洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルで、エレガントな音楽を伴い、HeyGenのAIアバターを利用して物件の詳細を紹介し、カスタムブランディングをシームレスに組み込んでプレミアムな感触を与えます。
新しいリスティングのソーシャルメディアエンゲージメントを高めるために、不動産マーケター向けに15秒のスクロールストッピングリールを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで縦型、速いカットとキャッチーなバックグラウンドオーディオを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用してInstagramのようなプラットフォームでのアクセス性とインパクトを確保し、迅速な消費に最適です。
AI不動産リスティングビデオメーカーを使用して、60秒の物件ハイライトビデオを生成します。撮影を必要としない不動産プロフェッショナルに最適です。ビデオは情報豊かで詳細なナラティブビジュアルスタイルを採用し、各部屋を説明する温かく魅力的なテキストからビデオへのスクリプトボイスを補完し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して静止写真を魅力的なプレゼンテーションに変え、潜在的な購入者を引き付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、不動産リスティングのプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作する力を提供します。既製のテンプレートを活用し、写真をアップロードし、テキストや音楽をカスタマイズして、より多くの購入者を引き付ける没入型のシネマティックビデオを作成できます。
HeyGenは不動産ビデオ制作における従来の撮影の必要性を排除しますか？
はい、HeyGenは不動産ビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、静止画像を動的なビデオウォークスルーに変換し、従来の撮影や広範なビデオ編集の経験を必要としません。
HeyGenで不動産マーケティングビデオのブランディングとスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、既製のテンプレートを含むビデオスタイルとフォーマットをカスタマイズして、物件リスティングビデオが独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。
プロフェッショナルなビデオウォークスルーのためのHeyGenの出力機能は何ですか？
HeyGenは、マルチプラットフォーム配信に最適化されたさまざまなアスペクト比で完成したビデオをダウンロードすることを可能にします。ソーシャルメディアやMLSプラットフォームで共有するためのスクロールストッピングリールやプロフェッショナルなビデオウォークスルーを簡単に作成し、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。