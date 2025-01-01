AI不動産リスティングビデオメーカー：プロフェッショナルな物件ビデオを作成

手間をかけずに数分でプロフェッショナルなビデオウォークスルーを作成。スクリプトからのテキストからビデオへの機能で迅速なビデオ制作が簡単に。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級物件をマーケティングする不動産プロフェッショナル向けに、45秒のフォトリアリスティックなビデオツアーをデザインします。ビデオは洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルで、エレガントな音楽を伴い、HeyGenのAIアバターを利用して物件の詳細を紹介し、カスタムブランディングをシームレスに組み込んでプレミアムな感触を与えます。
サンプルプロンプト2
新しいリスティングのソーシャルメディアエンゲージメントを高めるために、不動産マーケター向けに15秒のスクロールストッピングリールを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで縦型、速いカットとキャッチーなバックグラウンドオーディオを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用してInstagramのようなプラットフォームでのアクセス性とインパクトを確保し、迅速な消費に最適です。
サンプルプロンプト3
AI不動産リスティングビデオメーカーを使用して、60秒の物件ハイライトビデオを生成します。撮影を必要としない不動産プロフェッショナルに最適です。ビデオは情報豊かで詳細なナラティブビジュアルスタイルを採用し、各部屋を説明する温かく魅力的なテキストからビデオへのスクリプトボイスを補完し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して静止写真を魅力的なプレゼンテーションに変え、潜在的な購入者を引き付けます。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI不動産リスティングビデオメーカーの使い方

撮影なしで物件写真をプロフェッショナルなビデオウォークスルーに変換し、購入者を魅了し、リスティングを強化します。

1
Step 1
物件写真をアップロード
高品質の物件画像をアップロードすることから始めます。私たちのプラットフォームはAIを利用して写真を分析し、適切な既製のテンプレートを提案し、素晴らしい不動産ビデオを迅速に作成するのを助けます。
2
Step 2
魅力的なリスティング詳細を追加
物件の主要情報を追加してビデオを強化します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、物件リスティングビデオの各セクションに説得力のある説明とハイライトを含めます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
ブランドアイデンティティを反映するようにビデオをパーソナライズします。ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングを適用し、プロフェッショナルなビデオウォークスルーが一貫して記憶に残るものになるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化されたら、AI生成ビデオをあらゆるプラットフォームに適したさまざまなフォーマットでエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、不動産ビデオをソーシャルメディアやMLSプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エージェントの成功と推薦を紹介

成功した販売とクライアントの推薦を強調するプロフェッショナルなビデオを開発し、信頼を築き、新しいクライアントを引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、不動産リスティングのプロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作する力を提供します。既製のテンプレートを活用し、写真をアップロードし、テキストや音楽をカスタマイズして、より多くの購入者を引き付ける没入型のシネマティックビデオを作成できます。

HeyGenは不動産ビデオ制作における従来の撮影の必要性を排除しますか？

はい、HeyGenは不動産ビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、静止画像を動的なビデオウォークスルーに変換し、従来の撮影や広範なビデオ編集の経験を必要としません。

HeyGenで不動産マーケティングビデオのブランディングとスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、既製のテンプレートを含むビデオスタイルとフォーマットをカスタマイズして、物件リスティングビデオが独自のブランドアイデンティティを反映するようにします。

プロフェッショナルなビデオウォークスルーのためのHeyGenの出力機能は何ですか？

HeyGenは、マルチプラットフォーム配信に最適化されたさまざまなアスペクト比で完成したビデオをダウンロードすることを可能にします。ソーシャルメディアやMLSプラットフォームで共有するためのスクロールストッピングリールやプロフェッショナルなビデオウォークスルーを簡単に作成し、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。