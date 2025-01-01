AI不動産リスティングビデオジェネレーター

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、物件写真をプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換し、迅速なビデオ制作を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産エージェンシーを対象にした60秒の魅力的なビデオをデザインし、プロフェッショナル品質のビデオでブランドを高める方法を紹介します。ビジュアルの美学は洗練されて高級感があり、スムーズなカメラの動きと豪華な物件ショットを利用し、落ち着いた、夢を抱かせるバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調し、多様なリスティングのための洗練されたマーケティングコンテンツの作成をどのように効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
不動産マーケターとソーシャルメディアマネージャー向けに30秒のスナッピーなビデオを開発し、HeyGenがソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的なバーチャルオープンハウスをどのように促進するかを示します。明るく招待的な物件ツアーを備えたダイナミックでモバイルファーストのビジュアルスタイルを採用し、トレンディでアップビートな音楽トラックに設定します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの力を示し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けにビデオコンテンツを簡単に最適化します。
サンプルプロンプト3
個人のエージェントや小規模な不動産ビジネスを対象にした50秒のインスピレーションを与えるビデオを作成し、撮影が不要なAI写真からビデオソフトウェアの便利さを強調します。ビジュアルプレゼンテーションは明るく励みになるもので、静止した物件写真がダイナミックなビデオセグメントに変わる様子をシームレスに移行し、温かく招待的な音声トーンで補完します。HeyGenのAIアバターが物件のハイライトをナレーションし、物理的なプレゼンターを必要とせずにパーソナライズされたタッチを加える方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI不動産リスティングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオプラットフォームで、物件写真と詳細を迅速にプロフェッショナルなビデオツアーに変換し、リスティングを強化してより多くの買い手を引き付けます。

1
Step 1
リスティング写真と詳細をアップロード
まず、物件の高品質な写真をアップロードします。プロフェッショナル品質のビデオの基礎となる重要なリスティングの詳細と説明を提供します。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
不動産ビデオに最適化されたプロフェッショナルにデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、アップロードした写真とテキストをシームレスに統合します。
3
Step 3
ブランディングとスタイルを適用
カスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴ、色、お好みのフォントを適用し、ビデオをパーソナライズします。スムーズなカメラの動きと魅力的なテキストオーバーレイで視覚的な魅力を高めます。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
すべてが整ったら、AI不動産リスティングビデオを数分で生成します。さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアキャンペーン、バーチャルオープンハウス、またはウェブサイト用に迅速なビデオ制作を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオツアーで物件を紹介

物件写真をプロフェッショナルで魅力的なAI不動産ビデオに変換し、バーチャルオープンハウスやツアーを実施します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして不動産リスティングを魅力的なマーケティングビデオに変換できますか？

HeyGenはAI不動産リスティングビデオジェネレーターとして機能し、撮影を必要とせずにプロフェッショナル品質のビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、リスティングを迅速に魅力的なマーケティングビデオに変換します。

HeyGenを使って既存の写真から不動産ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なAI写真からビデオソフトウェアであり、不動産リスティングの写真をアップロードしてダイナミックなビデオに変換できます。これにより、すべての物件マーケティングニーズに対して迅速なビデオ制作が可能です。

HeyGenは不動産マーケティングビデオのブランディングにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングのための豊富なクリエイティブオプションを提供し、ロゴや好みの色をプロフェッショナル品質のビデオに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、バーチャルオープンハウスやソーシャルメディアキャンペーンのためのユニークなコンテンツを制作します。

HeyGenはどのようにして高品質な不動産マーケティングビデオの制作を簡単にしますか？

HeyGenはAIを活用したビデオプラットフォームであり、ビデオ制作を簡素化し、効率的な不動産ビデオメーカーとして機能します。AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、そして自動生成されたボイスオーバーなどの機能を備え、スムーズなカメラの動きでプロフェッショナルな結果を簡単に達成できます。