Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやスタートアップ向けに設計された、45秒の活気ある製品発表ビデオを想像してください。この「テキストからビデオ」作品は、「テンプレートとシーン」ライブラリからのダイナミックなシーンをフィーチャーし、視覚的にエネルギッシュなスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで注目を集めます。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けに、複雑な概念を魅力的な「トーキングヘッドビデオ」に簡略化した60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、プロフェッショナルな「AIアバター」と明確に表示された「字幕/キャプション」を使用して理解を深め、落ち着いた権威あるナレーションを伴います。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーやソーシャルメディアマネージャーを対象にした、エンゲージメントを高めるための「高品質な出力」を求める20秒のインパクトのあるソーシャルメディア広告を開発します。この短くてパンチの効いたクリップは、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの目を引くビジュアルを活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、トレンディな音楽と説得力のある行動喚起を特徴とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI対応ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールでアイデアをプロフェッショナルで魅力的なビデオに簡単に変換し、スクリプトから画面までのコンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なテキストからビデオへの技術を利用して、テキストを自動的に音声対話に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターを選び、リアルな表情とジェスチャーでスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
強力なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴ、カラー、その他のビジュアル資産でビデオをカスタマイズし、アイデンティティに完全に一致させます。
4
Step 4
ビデオを生成
当プラットフォームはスクリプト、アバター、ビジュアルをまとめて、洗練された高品質の出力ビデオを作成し、ダウンロードやプラットフォーム全体での共有が可能です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなAI広告キャンペーンを開発

AIビデオジェネレーター技術を使用して、マーケティングビデオや広告を迅速に生成し、キャンペーンの効果と市場浸透を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアバターを使ったクリエイティブなAI生成ビデオを可能にしますか？

HeyGenは、テキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して驚くべきAI生成ビデオを制作することを可能にします。この革新的なアプローチにより、プロフェッショナルなビデオ制作がアクセスしやすく効率的になります。

HeyGenは高品質なソーシャルメディアビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートとストックメディアのライブラリを使用して、高品質なソーシャルメディアビデオの作成を効率化します。ユーザーは迅速に魅力的なコンテンツを生成でき、プラットフォーム全体でのマーケティングビデオやブランドストーリーテリングに最適です。

HeyGenはブランディングとプロフェッショナルな出力のためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを利用して、最終的なビデオがプロフェッショナルな要件やクリエイティブなビジョンに完全に一致するようにします。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに多言語コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAI音声生成機能や自動AI字幕を含む広範な多言語サポートを提供しています。これにより、トーキングヘッドビデオやその他のAI生成コンテンツが多様なグローバルオーディエンスに簡単に届き、共鳴することができます。