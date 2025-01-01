AIトレーニングジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成

インタラクティブなクイズと魅力的なレッスンで完全なトレーニングプログラムを構築。スクリプトからのテキストビデオを使用して、動的なコンテンツでコース作成を加速。

161/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチームやL&Dスペシャリスト向けに、クリーンな美学と自信に満ちた説明的な声で「完全なトレーニングプログラムを構築する」方法を詳細に説明する60秒のプロフェッショナルな説明ビデオです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能の力を強調し、複雑な情報を明確かつ効率的に伝える洗練された「AI生成ビデオ」を制作します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスのオーナーや個人のコーチは、明るくモダンでテンポの速い30秒のビデオで、エネルギッシュなサウンドトラックを特徴とする「インタラクティブなコンテンツ」を作成する方法を学べます。このクリップは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がユーザーに「カスタマイズの柔軟性」を提供し、個別化されたトレーニングモジュールを迅速に生成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
冷静で詳細な声で50秒の説明ビデオが、eラーニング開発者やコンテンツクリエーターを対象に、コース作成時間を大幅に「短縮する」方法を紹介します。このビデオは、HeyGenで「AIアバター」を統合することで、多様でアクセス可能な「AI駆動のコース作成」資料を制作し、品質を損なうことなくグローバルなリーチを強化する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIレディネストレーニングジェネレーターの仕組み

AIレディネストレーニングプログラムを効率的に作成。AIを活用して魅力的なコンテンツ、インタラクティブなクイズ、動的なビデオレッスンを生成し、チームを未来の課題に備えさせます。

1
Step 1
トレーニングコースを作成
トピックを提供するか、既存の資料をアップロードして開始します。AI駆動のコース作成プラットフォームが、AIレディネストレーニングプログラムの初期ドラフトを生成し、コアモジュールとレッスンを含みます。
2
Step 2
魅力的な要素を追加
インタラクティブなクイズ、知識チェック、カスタム学習活動を追加してAIレディネスコンテンツを洗練させます。AIクイズビルダーが理解度を効果的に評価するのを助けます。
3
Step 3
ビデオモジュールを選択
動的なビデオレッスンでトレーニングを強化します。スクリプトからのテキストビデオを利用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオモジュールに変換し、効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと展開
AIレディネストレーニングプログラムを配布用に準備します。SCORMパッケージとしてコースをエクスポートし、既存の学習管理システム（LMS）とシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングトピックを明確化

.

複雑なAIレディネスの概念を、より理解しやすく影響力のあるビデオレッスンに変換し、明確な理解を促進。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンラインコースやトレーニングプログラムの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIコースジェネレーターとして機能し、魅力的なオンラインコースやトレーニングプログラムの構築プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、レッスンのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、コース作成をより効率的にします。

HeyGenはAIトレーニングビデオを生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenはAIトレーニングビデオを生成するための広範なカスタマイズの柔軟性を提供します。ユーザーは多様なAIアバターを使用してAI生成ビデオを作成し、ボイスオーバー生成、統合された字幕やキャプションを利用して、ブランドに合わせたプロフェッショナルで多形式の学習コンテンツを制作できます。

HeyGenを使用してカスタムトレーニングプログラムを生成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビデオレッスンに迅速に変換するツールを提供することで、ユーザーがカスタムトレーニングプログラムを生成するのを支援します。その柔軟なフレームワークは、さまざまな魅力的なビデオコンテンツモジュールを通じて、個別化された学習体験の作成をサポートし、適応学習パスを可能にします。

HeyGenはeラーニングプラットフォーム向けのさまざまな種類のビデオコンテンツの制作をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なビデオコンテンツの制作を可能にする多用途なAIビデオジェネレーターです。アスペクト比のリサイズやエクスポートをサポートし、オンラインコースやトレーニングプログラムがさまざまな媒体やデバイスに対応できるようにし、統合されたメディアライブラリサポートで強化されています。