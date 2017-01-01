AI公共部門ジェネレーターで政府の効率を解放
生成AIを活用して公共サービス従事者を支援し、より迅速なコンテンツ作成を実現。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、公共サービスの提供を向上させます。
政府のコミュニケーションスペシャリストや広報チームを対象に、AIを活用して公共部門のアウトリーチにおける多言語サポートを通じてコミュニケーションの障壁を克服する方法を示す、90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは多様なコミュニティを紹介し、親しみやすく明確な声とHeyGenによって生成された字幕/キャプションを目立たせ、最大限のアクセシビリティを確保する必要があります。
公共部門の政策立案者、ITセキュリティ担当者、法務部門を対象に、責任あるAI開発と堅牢なガバナンスフレームワークの重要な側面を掘り下げる、2分間のリーダーシップビデオを作成してください。このビデオは、データビジュアライゼーションを取り入れ、HeyGenの専門AIアバターをフィーチャーして、重厚かつ権威ある情報を伝える必要があります。
AIツールに不慣れな公共サービス従事者、特に新しい人々向けに、公共部門内での効率的なコンテンツ作成のためのシンプルなAIユースケースを示す、45秒のクイックスタートガイドを設計してください。このビデオは、指導的で励ましのあるステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効果的に活用して学習プロセスを簡素化する必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの生成AIは公共部門のコミュニケーションをどのように向上させますか？
HeyGenは高度な生成AIを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオに変換し、公共サービス従事者のコンテンツ作成効率を大幅に向上させます。この機能は、政府機関がコミュニケーションの障壁を克服し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを加速するのに役立ちます。
HeyGenは公共サービスビデオ制作の自動化にどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターを使用したテキスト-to-ビデオ変換、自動ナレーション生成、統合された字幕など、包括的な技術的能力を提供します。これらの機能は、教育的または情報提供的なコンテンツの作成を自動化し、公共サービス提供におけるさまざまなAIユースケースをサポートします。
HeyGenは政府のアウトリーチのための多言語ビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは政府機関がAIアバターを使用して複数の言語でビデオコンテンツを制作することを可能にし、公共サービスの提供をよりアクセスしやすく包括的にします。この機能は、多様なコミュニティに対応し、全体的な公共サービスの自動化を改善するために重要です。
HeyGenは公式政府ビデオのブランド一貫性をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、公共部門の組織が公式のロゴ、色、その他のブランド要素をAI生成ビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、すべてのコンテンツがプロフェッショナルな外観を維持し、統一されたデジタルトランスフォーメーション戦略の中で責任あるAI開発をサポートします。