AI不動産ウォークスルービデオメーカー: 驚くべき不動産ツアー
物件の写真をインテリジェントなテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナル品質のシネマティックな不動産ビデオに簡単に変換します。
高需要の物件を対象にした45秒のソーシャルメディア広告を制作します。モバイルデバイスで閲覧する潜在的な購入者をターゲットにしています。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して洗練された外観を実現し、アップビートなサウンドトラックと組み合わせます。このクイックでモバイルフレンドリーなフォーマットは、さまざまなプラットフォームでの簡単な共有と注目を集めるのに最適です。
高級不動産マーケター向けに、90秒の没入型シネマティックウォークスルービデオを開発します。洗練されたクライアントを感動させることを目的としています。静止画像から生成された連続的なカメラ動作を持つエレガントで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが物件のユニークなセールスポイントを紹介します。ビデオにはカスタムブランディングが組み込まれ、一貫した高級感を維持します。
国際的な投資家や多様なクライアント層を対象にした新しい商業開発を紹介する2分間の情報ビデオを生成します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、フロアプランやアメニティの明確なビジュアルがサポートされ、グローバルなアクセス性のために包括的な字幕/キャプションが付いています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべてのデバイスとプラットフォームで完璧に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして写真だけでプロフェッショナルな不動産ウォークスルービデオを作成するのですか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術を利用して、アップロードされた物件の写真を驚くべきプロフェッショナルな不動産ビデオに変換します。この革新的なAI写真からビデオへのソフトウェアは、撮影を必要とせずにシネマティックなウォークスルーを生成し、潜在的な購入者を感動させたいエージェントに最適です。
HeyGenのAI生成不動産ビデオはどのフォーマットで共有できますか？
HeyGenは、AI不動産ウォークスルービデオが広く配信される準備が整っていることを保証します。高品質のマーケティングビデオをソーシャルメディアで簡単に共有したり、MLSリスティングに埋め込んだり、MP4のようなモバイルフレンドリーなフォーマットでダウンロードしたりできます。すべての使用権が付与されています。
HeyGenを使用してブランディングやボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、カスタムブランディングを追加したり、さまざまなテンプレートから選択したり、AIボイスオーバーを統合して不動産ビデオをパーソナライズできます。これにより、マーケティングビデオがブランドのユニークなアイデンティティを完璧に反映します。
HeyGenのAI不動産ウォークスルービデオは誰に最も役立ちますか？
魅力的な不動産ビデオを効率的に作成したい不動産エージェントやプロフェッショナルにとって、HeyGenは不可欠です。私たちのAIビデオプラットフォームは、高品質のマーケティングビデオを制作し、潜在的な購入者の注目を集め、リスティングを向上させる力を提供します。