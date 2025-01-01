不動産向けAI物件ウォークスルービデオジェネレーター
カスタムブランディングと高品質のナレーション生成を特徴とする不動産リスティングからプロフェッショナルなビデオウォークスルーを数分で作成します。
ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めたい不動産マーケターにとって、45秒のプロフェッショナルなビデオウォークスルーは不可欠です。高精細で魅力的なビジュアルと、親しみやすい音声とバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのAIアバターと魅力的なテンプレート＆シーンを利用して、不動産リスティングを魅力的に演出しましょう。
物件ビデオ作成に不慣れな個人や小規模代理店の方へ。クリーンでわかりやすいビジュアルスタイルと説明的で落ち着いた音声を備えた60秒の物件ビデオを作成しましょう。HeyGenの自動字幕機能を活用して、物件の主要な特徴と詳細を明確に強調し、すべての視聴者に明確さを保証します。
不動産仲介業者やチームは、カスタムブランディングと一貫したビジュアルスタイルを強調し、権威あるナレーションと魅力的な行動喚起を備えた洗練された30秒のプロモーションビデオを開発できます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、プロフェッショナルな品質のコンテンツをさまざまなプラットフォームにシームレスに適応させ、不動産マーケティングのリーチを拡大しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなAI物件ウォークスルービデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、不動産エージェントがテキストスクリプトから直接プロフェッショナル品質のAI物件ウォークスルービデオを簡単に生成できるようにします。リアルなAIアバターとカスタムブランディングを活用して、バイヤーの注目を効率的に集める魅力的な不動産リスティングを作成できます。
HeyGenで作成された物件ビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、独自の要素を物件ビデオに組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての不動産ウォークスルービデオが一貫したプロフェッショナルな品質を維持し、不動産マーケティングの取り組みをサポートします。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的な不動産ビデオの制作を簡単にしますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオツアーに変換することで、ソーシャルメディア向けのダイナミックな不動産ビデオの作成を簡素化します。AIアバター、多様なテンプレート、最適化されたアスペクト比を活用して、どのプラットフォームでも物件ビデオが際立つようにします。
HeyGenのAIビデオジェネレーターにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルで魅力的なタッチを持つ物件ビデオを提供するためにリアルなAIアバターを組み込んでいます。これらのアバターは、ナレーションスクリプトを自動生成された字幕と共に提供し、不動産ウォークスルービデオの全体的なインパクトを高めます。