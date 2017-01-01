AI物件ツアージェネレーター: 驚くべきバーチャルショーイングを作成
HeyGenのAIによって生成されたプロフェッショナルなナレーションで強化された写真から、驚くべき不動産ビデオツアーを簡単に作成します。
不動産マーケティングマネージャー向けに90秒のダイナミックな機能スポットライトビデオを開発し、「高度なAIアルゴリズム」が物件ツアー内で画期的な「AIカメラ動作」を可能にする方法を紹介します。ビジュアルスタイルは映画的で没入感があり、流れるようなパンとズームを強調し、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションが補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」がこれらの洗練された視覚効果を迅速に実現し、物件の価値を高める方法を強調します。
忙しい不動産エージェントを対象にした2分間の指導ビデオを制作し、「AI物件ツアージェネレーター」が高品質な「不動産ビデオツアー」の作成をどのように簡素化するかを示します。ビデオは明確なステップバイステップのチュートリアルビジュアルスタイルを採用し、画面上のプロンプトと落ち着いたガイド付きの声が伴います。HeyGenの「字幕/キャプション」機能をアクセシビリティのために強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でツアーがさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされ、エージェントの貴重な時間を節約することを示します。
不動産のソーシャルメディアマネージャー向けに45秒のプロモーションビデオを作成し、「魅力的なキャプション」を使用して最大のインパクトを持つ「共有可能な不動産ビデオツアー」の作成の容易さを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、活気に満ち、インスピレーションを与えるもので、多様な物件とソーシャルメディアインターフェースのクイックカットを特徴とします。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が物件の美観を高め、プロフェッショナルなプレゼンテーションを保証し、視聴者のエンゲージメントとリードを促進する方法を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして写真から不動産ビデオツアーの作成を自動化しますか？
HeyGenは高度なAIアルゴリズムを活用してAI写真からビデオへの変換を行い、静的な物件画像を動的な不動産ビデオツアーに変えます。このAIビデオ編集自動化により、手作業なしで不動産プロフェッショナルが魅力的なツアーを迅速に生成できるようになります。
HeyGenは物件ツアーに高度な映画的ビデオスタイルとAIカメラ動作を適用できますか？
もちろんです。HeyGenは、洗練された映画的ビデオスタイルとリアルなAIカメラ動作で物件ツアーを強化するように設計されています。この機能により、不動産ビデオツアーが注目を集め、物件を最高の状態で紹介することができます。
HeyGenで作成されたAI物件ツアーにはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定の美学をすべてのAI物件ツアーにシームレスに統合できます。これにより、すべてのマーケティングチャネルとマルチプラットフォーム共有の取り組みで一貫したブランド表現が保証されます。
HeyGenはすべてのAI生成物件ツアーにHD品質のビデオと魅力的なキャプションを保証しますか？
はい、HeyGenはすべてのAI物件ツアーにHD品質のビデオを提供し、プロフェッショナルで鮮明な視覚体験を保証します。さらに、プラットフォームは魅力的なキャプションとプロフェッショナルなナレーションの追加をサポートし、不動産ビデオツアーをより広い視聴者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものにします。