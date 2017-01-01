AIプロモーションビデオジェネレーター：素早く魅力的なプロモを作成
効果的なマーケティングビデオを簡単に作成。AIプロモーションビデオジェネレーターは、使いやすいテンプレートとシーンで制作を簡素化します。
マーケティングの専門家や代理店向けに、HeyGenを迅速なコンテンツ生成のためのAIプロモーションビデオメーカーとして紹介する45秒のプロモを作成します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、ダイナミックなモーショングラフィックスとテンポの速い現代的なサウンドトラックを使用し、多様性を示します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、さまざまなキャンペーンで高品質のプロモーションビデオを迅速に制作することに焦点を当てます。
新製品を発売するeコマースブランド向けに、HeyGenがどのようにプロモーションビデオを向上させるかを示す60秒のビデオを開発します。スタイルは洗練されており、製品中心で、製品のクローズアップと多様なAIアバターが主要な利点を説明する様子を特徴とし、明確で魅力的なナレーションを伴います。この物語はHeyGenの「AIアバター」機能をスポットライトに当て、製品ビデオにプロフェッショナルで人間味のあるタッチを加える方法を紹介します。
ソーシャルメディアマネージャーを対象にした30秒のソーシャルメディア広告を生成し、魅力的なマーケティングビデオを効率的に作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディで活気があり、人気のあるロイヤリティフリーの音楽と目を引くアニメーションテキストオーバーレイを組み込みます。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」の力を示し、動的なビジュアルでプロモーションビデオを豊かにし、ソーシャルプラットフォーム向けのコンテンツ作成を簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIプロモーションビデオジェネレーターは、プロセス全体を効率化し、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成できるようにします。直感的なインターフェースとAI駆動のスクリプトを使用して、クリエイティブなビジョンを簡単に実現できます。
HeyGenはブランド固有のプロモーションコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランドカスタマイズツールを提供し、ブランドのロゴを追加したり、色を調整したり、独自のメディア資産を統合したりできます。これにより、マーケティングビデオがブランド認知目標に完全に一致します。
HeyGenはさまざまな種類のマーケティングおよびソーシャルメディアビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアビデオ広告、製品ビデオ、説明ビデオなどを生成するための多用途なAIプロモビデオメーカーとして機能します。組み込みのアスペクト比リサイズ機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルにコンテンツを簡単に適応させることができます。
HeyGenは人間のようなナレーションやAIビジュアルなどの高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高品質で人間のようなナレーションと魅力的なAIビジュアルでプロモーションビデオを強化します。AIアバターやテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、クリエイティブな成果をさらに豊かにすることもできます。