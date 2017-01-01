忙しい中小企業のオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオで、HeyGenがどのように魅力的なマーケティングビデオの作成を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、多様なビジネスが成功している様子を素早くカットし、励ましのプロフェッショナルなナレーションを組み合わせます。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を強調し、アイデアがどのようにして広範な制作なしで洗練されたAIプロモーションビデオに変わるかを示します。

