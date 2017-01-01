AIプロモーションビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを素早く作成
AIアバターを活用して、ソーシャルメディアの存在感とマーケティング活動を向上させる魅力的で魅力的なプロモーションビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenの生成AIビデオ機能の力を強調する45秒の活気あるソーシャルメディアビデオを開発します。ビデオはトレンディでモダンなビジュアル美学を採用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能によって生成された明確で魅力的なナレーションを使用し、複雑な音声編集なしで高品質のコンテンツを簡単に制作できることを示します。
eコマースビジネスやオンラインコースクリエイター向けに、HeyGenを強力なAIビデオエディターとして紹介する60秒の洗練されたプロモーション作品を制作します。クリーンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、製品の利点やコースモジュールを説明するリアルな「AIアバター」を特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用してスクリプトをシームレスにビデオに変換し、温かく説得力のあるトーンを確保します。
デジタルマーケターやスタートアップ向けに、HeyGenのAIプロモーションビデオジェネレーターのオンラインでの公開と共有の多様性を強調する30秒のインパクトのあるマーケティングツールプロモをデザインします。ビジュアルスタイルはスリークでモダンであり、大胆なグラフィックと簡潔なテキストを利用し、異なるプラットフォームに最適化するための「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の使用の容易さを示し、自信に満ちた権威あるオーディオトラックでサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的な「AIプロモーションビデオジェネレーター」として機能し、シンプルな「テキストプロンプト」やスクリプトを「魅力的なプロモーションビデオ」に変換します。「AI駆動のテンプレート」と「生成AIビデオ」機能を活用することで、注目を集める高品質のコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenをマーケティングのための高度なAIビデオエディターにしている特徴は何ですか？
HeyGenは包括的な「AIビデオエディター」として機能し、コンテンツを精密に洗練することができます。「AIアバター」を活用し、リアルな「人間のようなボイスオーバー」を生成することで、プロフェッショナルなビデオ制作のための強力な「マーケティングツール」となります。
HeyGenは本当にソーシャルメディアビデオのスクリプトとビジュアルの作成を自動化できますか？
もちろんです。HeyGenの高度な「AIビデオツール」は、「AI駆動の自動生成スクリプト」の生成から動的な「テンプレートとシーン」の選択まで、プロセス全体を簡素化します。これにより、テキストから直接洗練された「ソーシャルメディアビデオ」を簡単に作成できます。
HeyGenはAI生成コンテンツのブランディングと共有をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」をユーザーに提供し、ロゴや色でビデオをカスタマイズできます。完成後は、さまざまなプラットフォームで「オンラインでの公開と共有」をシームレスに行うことができ、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」により、常にプロフェッショナルな外観を保つことができます。