小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、HeyGenのAIプロモーションビデオジェネレーターが魅力的なプロモーションビデオの作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはスピーディーでプロフェッショナルであり、さまざまな業界に適応する多様な「テンプレートとシーン」を特徴とし、効率と結果を伝えるアップビートでドライブ感のあるサウンドトラックを伴います。

