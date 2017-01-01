インタラクティブデモのためのAI製品ウォークスルー生成ツール

AIアバターとボイスオーバーを使用して、魅力的な製品デモを簡単に作成。コード不要でカスタムブランディングをサポートし、製品採用をスムーズにします。

製品マネージャーとマーケティング担当者向けに、AI製品ウォークスルー生成ツールの力を紹介する45秒の明るく情報豊かなビデオを想像してください。このビデオでは、ユーザーがコード不要で魅力的なインタラクティブデモを作成できる方法を明確なビジュアルで示し、主要な機能を説明するシームレスなボイスオーバー生成を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームとカスタマーサクセスマネージャーを対象にした60秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを開発し、インタラクティブデモが製品採用を促進し、既存のシステムとスムーズに統合される方法を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、メッセージを強化するオンスクリーンテキストを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで生成された説得力のあるコンテンツで駆動されます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーと起業家向けに、Chrome拡張機能を使用してAI駆動のインタラクティブデモを記録し構築する簡単さを示す30秒のエネルギッシュでわかりやすいビデオを制作します。このインスピレーションを与える作品は、鮮やかな色彩とクイックカットを活用し、迅速な作成のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用します。
サンプルプロンプト3
企業クライアントとブランディングスペシャリストを対象にした50秒の洗練されたビデオを作成し、カスタムブランディングで製品デモをカスタマイズおよびパーソナライズする方法を示します。このビデオはスムーズなトランジションを採用し、専門的なAIアバターをフィーチャーして専門知識を伝え、ジェネレーターの洗練された編集機能を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI製品ウォークスルー生成ツールの仕組み

HeyGenを使用してAI製品ウォークスルー生成ツールでインタラクティブデモを簡単に作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
基本スクリプトを作成
テキストをビデオに変換する機能を使用して、ウォークスルーのスクリプトを作成します。これにより、AIボイスオーバーのためのしっかりとした基盤が確保されます。
2
Step 2
インタラクティブ要素を選択
製品に合ったテンプレートとシーンを選びます。インタラクティブ要素はユーザーをスムーズに案内し、重要な機能を強調します。
3
Step 3
分岐パスを追加
パーソナライズされた体験を提供するために分岐パスを組み込みます。このAI駆動の機能により、ユーザーは1つのデモで複数の製品側面を探索できます。
4
Step 4
カスタムブランディングを適用
ロゴや色などのブランディングコントロールを使用してデモを強化し、ブランドアイデンティティに合わせてユーザー認識を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな製品マーケティングビデオを作成

製品ウォークスルーを魅力的なマーケティングビデオに変換し、機能を紹介し新しいユーザーを引き付ける高パフォーマンスの広告を迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはAI製品ウォークスルーの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIボイスオーバーとコード不要のインターフェースを活用して、AI製品ウォークスルーの作成を簡素化します。画面を簡単に録画し、カスタムブランディングでインタラクティブデモをパーソナライズし、迅速に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはインタラクティブな製品デモをカスタマイズで強化できますか？

はい、HeyGenはカスタマイズでインタラクティブな製品デモを大幅に強化できます。カスタムブランディングを組み込み、AIボイスオーバーを追加し、分岐パスを統合して、オーディエンスに本当にパーソナライズされた体験を提供できます。

HeyGenはインタラクティブデモを構築するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、製品を簡単に録画するためのChrome拡張機能とデスクトップアプリを含む、インタラクティブデモを構築するための強力なツールを提供しています。その後、AIボイスオーバーとブランディングコントロールでデモを編集およびパーソナライズし、製品採用を確実にします。

HeyGenのインタラクティブデモはどのように製品採用を促進しますか？

HeyGenのインタラクティブデモは、明確で魅力的かつパーソナライズされた体験を提供し、製品採用を大幅に促進します。AI駆動のインタラクティブデモを使用して、ユーザーが自分のペースで機能を探索できるようにすることで、より良い理解とエンゲージメントを保証します。