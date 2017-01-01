インタラクティブデモのためのAI製品ウォークスルー生成ツール
AIアバターとボイスオーバーを使用して、魅力的な製品デモを簡単に作成。コード不要でカスタムブランディングをサポートし、製品採用をスムーズにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームとカスタマーサクセスマネージャーを対象にした60秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを開発し、インタラクティブデモが製品採用を促進し、既存のシステムとスムーズに統合される方法を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、メッセージを強化するオンスクリーンテキストを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで生成された説得力のあるコンテンツで駆動されます。
小規模ビジネスオーナーと起業家向けに、Chrome拡張機能を使用してAI駆動のインタラクティブデモを記録し構築する簡単さを示す30秒のエネルギッシュでわかりやすいビデオを制作します。このインスピレーションを与える作品は、鮮やかな色彩とクイックカットを活用し、迅速な作成のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用します。
企業クライアントとブランディングスペシャリストを対象にした50秒の洗練されたビデオを作成し、カスタムブランディングで製品デモをカスタマイズおよびパーソナライズする方法を示します。このビデオはスムーズなトランジションを採用し、専門的なAIアバターをフィーチャーして専門知識を伝え、ジェネレーターの洗練された編集機能を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI製品ウォークスルーの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIボイスオーバーとコード不要のインターフェースを活用して、AI製品ウォークスルーの作成を簡素化します。画面を簡単に録画し、カスタムブランディングでインタラクティブデモをパーソナライズし、迅速に魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはインタラクティブな製品デモをカスタマイズで強化できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズでインタラクティブな製品デモを大幅に強化できます。カスタムブランディングを組み込み、AIボイスオーバーを追加し、分岐パスを統合して、オーディエンスに本当にパーソナライズされた体験を提供できます。
HeyGenはインタラクティブデモを構築するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、製品を簡単に録画するためのChrome拡張機能とデスクトップアプリを含む、インタラクティブデモを構築するための強力なツールを提供しています。その後、AIボイスオーバーとブランディングコントロールでデモを編集およびパーソナライズし、製品採用を確実にします。
HeyGenのインタラクティブデモはどのように製品採用を促進しますか？
HeyGenのインタラクティブデモは、明確で魅力的かつパーソナライズされた体験を提供し、製品採用を大幅に促進します。AI駆動のインタラクティブデモを使用して、ユーザーが自分のペースで機能を探索できるようにすることで、より良い理解とエンゲージメントを保証します。