AIプロダクトビデオメーカー: 魅力的なビデオを素早く作成
リアルなAIアバターを活用して、数分で素晴らしい製品説明ビデオを作成し、観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい技術ソリューションを探している潜在顧客をターゲットにした45秒の製品説明ビデオを制作してください。ビデオはクリーンでモダンな美学を採用し、スムーズなトランジションと情報豊富なオンスクリーンテキストを備え、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターによってナレーションされ、複雑な製品機能を簡素化して明確に提示する方法を紹介します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした、15秒のインパクトのあるソーシャルメディアクリップを開発し、簡潔なプロダクトビデオを生成する多様性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、トレンディなバックグラウンドミュージックを取り入れ、主要メッセージを明確な字幕/キャプションで強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるプラットフォームに最適化します。
大規模なリリースに向けて準備を進めるマーケティングチーム向けに、洗練された60秒の製品発表ビデオをデザインします。洗練されたプロフェッショナルでシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、ドラマチックな音楽とHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された魅力的なナレーションを完備し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリから事前にデザインされたビデオテンプレートを効率的に使用して構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIプロダクトビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIプロダクトビデオメーカーで、制作プロセス全体を効率化します。リアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを使用して、スクリプトを魅力的な製品説明ビデオや製品デモビデオに変換できます。
HeyGenは製品ビデオのカスタマイズとブランディングを可能にしますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、製品発表ビデオやテスティモニアルビデオがブランドに完全に一致するようにします。ロゴを組み込み、色を調整し、多様なビデオテンプレートを利用して、AI生成の製品ビデオをユニークなものにします。
HeyGenは製品ビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは多言語のボイスオーバー生成と自動字幕を統合し、AI生成の製品ビデオをグローバルによりアクセスしやすくします。これらの機能は、プロフェッショナルなソーシャルメディアクリップや製品デモビデオを作成するのに理想的です。
HeyGenは製品ビデオのスクリプト生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAIによる自動生成スクリプトを提供し、製品説明ビデオや製品発表ビデオの魅力的なストーリーを作成するのを助けます。この機能はクリエイティブプロセスを大幅にスピードアップし、コアメッセージを効果的に伝えることに集中できます。