プロダクトマネージャーと開発者を対象にした1分間のビデオを作成し、HeyGenを使用してどれほど簡単に「AIプロダクトアップデートビデオ」を生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストで主要な機能を明確に強調し、情報豊かで自信に満ちたナレーションを添えます。詳細な「スクリプト」をHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ナレーション生成」機能を使用して洗練されたビデオに変換する簡単さを示すことに焦点を当てます。

