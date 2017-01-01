AIプロダクトアップデートビデオジェネレーター：魅力的なアップデートを作成

インテリジェントなテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトから数分で見事なビデオに変換します。

プロダクトマネージャーと開発者を対象にした1分間のビデオを作成し、HeyGenを使用してどれほど簡単に「AIプロダクトアップデートビデオ」を生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストで主要な機能を明確に強調し、情報豊かで自信に満ちたナレーションを添えます。詳細な「スクリプト」をHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ナレーション生成」機能を使用して洗練されたビデオに変換する簡単さを示すことに焦点を当てます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームと営業プロフェッショナルを対象にしたダイナミックな90秒の「プロダクトデモビデオ」を制作し、エキサイティングな新しいソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、アップビートなバックグラウンドミュージックとエネルギッシュなナレーションを使用します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」を活用して視覚的に魅力的で人間中心のデモを作成し、メッセージが明確で簡潔であることを確認し、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを強化します。
サンプルプロンプト2
国際ビジネス開発およびトレーニング部門向けに設計された2分間の「プロダクト説明ビデオ」を開発し、複雑な技術プロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で落ち着いたもので、プロフェッショナルなナレーションと明確なグラフィカルオーバーレイを特徴とします。HeyGenの「ナレーション生成」を活用して正確な説明を行い、「字幕/キャプション」で多言語理解を促進し、多様なオーディエンスに複雑な情報をアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイター向けに、45秒のテンポの速いビデオをデザインし、「ソーシャルメディアビデオ」に適した小さな製品強化を発表します。ビジュアルスタイルは鮮やかでトレンドに合ったもので、現代的なバックグラウンドミュージックと活気あるナレーションを使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してビジュアルを作成し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」でさまざまなプラットフォームに対応し、「生成AIビデオ」機能がコンテンツ制作をどのように効率化するかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプロダクトアップデートビデオジェネレーターの仕組み

製品のアップデートを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、コミュニケーションを効率化し、オーディエンスの理解を深めます。

1
Step 1
アップデートスクリプトを書く
まず、製品アップデートのスクリプトを書いたり貼り付けたりします。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、あなたの言葉を瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
メッセージを強化するために、ブランドのスタイルとアップデートのトーンに完璧にマッチする「AIアバター」と使いやすいビデオテンプレートから選択します。
3
Step 3
音声とテキストで洗練する
リアルな「ナレーション生成」でプロフェッショナルな仕上がりを加え、製品アップデートビデオのアクセシビリティを確保するために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
製品アップデートビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比で簡単に「エクスポート」し、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品機能トレーニングを強化

.

新しい製品機能の理解と保持を向上させるために、AIを活用した魅力的なトレーニングビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIプロダクトビデオを作成しますか？

HeyGenは高度な「テキストからビデオ」技術を利用して、あなたの書いた「スクリプト」をプロフェッショナルな「AIプロダクトビデオ」に変換します。さまざまな「AIアバター」から選択し、リアルな「ナレーション」と「字幕」をカスタマイズして、効率的な「プロダクトビデオメーカー」として活用できます。

HeyGenは特定のブランディング要素でプロダクトデモビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供しており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムメディアを「プロダクトデモビデオ」に統合できます。これにより、「生成AIビデオ」コンテンツが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは多言語のナレーションと字幕をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「多言語サポート」を備えており、さまざまな言語で「ナレーション」と「字幕」を生成できます。この機能により、「プロダクト説明ビデオ」が多様で世界的なオーディエンスに効果的にコミュニケーションできます。

HeyGenが高度なAIビデオ編集ソフトウェアである理由は何ですか？

HeyGenの技術的な能力には、洗練された「AIアバター」、正確な「テキストからビデオ」変換、自動化された「ナレーション生成」と「字幕」が含まれます。これは強力な「AIビデオ編集ソフトウェア」として機能し、シンプルな「スクリプト」から高品質な「ソーシャルメディアビデオ」や「プロダクトアップデートビデオ」コンテンツの作成を効率化します。