AIプロダクトアップデートビデオジェネレーター：魅力的なアップデートを作成
インテリジェントなテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトから数分で見事なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームと営業プロフェッショナルを対象にしたダイナミックな90秒の「プロダクトデモビデオ」を制作し、エキサイティングな新しいソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、アップビートなバックグラウンドミュージックとエネルギッシュなナレーションを使用します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」を活用して視覚的に魅力的で人間中心のデモを作成し、メッセージが明確で簡潔であることを確認し、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを強化します。
国際ビジネス開発およびトレーニング部門向けに設計された2分間の「プロダクト説明ビデオ」を開発し、複雑な技術プロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で落ち着いたもので、プロフェッショナルなナレーションと明確なグラフィカルオーバーレイを特徴とします。HeyGenの「ナレーション生成」を活用して正確な説明を行い、「字幕/キャプション」で多言語理解を促進し、多様なオーディエンスに複雑な情報をアクセス可能にします。
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイター向けに、45秒のテンポの速いビデオをデザインし、「ソーシャルメディアビデオ」に適した小さな製品強化を発表します。ビジュアルスタイルは鮮やかでトレンドに合ったもので、現代的なバックグラウンドミュージックと活気あるナレーションを使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してビジュアルを作成し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」でさまざまなプラットフォームに対応し、「生成AIビデオ」機能がコンテンツ制作をどのように効率化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIプロダクトビデオを作成しますか？
HeyGenは高度な「テキストからビデオ」技術を利用して、あなたの書いた「スクリプト」をプロフェッショナルな「AIプロダクトビデオ」に変換します。さまざまな「AIアバター」から選択し、リアルな「ナレーション」と「字幕」をカスタマイズして、効率的な「プロダクトビデオメーカー」として活用できます。
HeyGenは特定のブランディング要素でプロダクトデモビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供しており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムメディアを「プロダクトデモビデオ」に統合できます。これにより、「生成AIビデオ」コンテンツが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenは多言語のナレーションと字幕をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「多言語サポート」を備えており、さまざまな言語で「ナレーション」と「字幕」を生成できます。この機能により、「プロダクト説明ビデオ」が多様で世界的なオーディエンスに効果的にコミュニケーションできます。
HeyGenが高度なAIビデオ編集ソフトウェアである理由は何ですか？
HeyGenの技術的な能力には、洗練された「AIアバター」、正確な「テキストからビデオ」変換、自動化された「ナレーション生成」と「字幕」が含まれます。これは強力な「AIビデオ編集ソフトウェア」として機能し、シンプルな「スクリプト」から高品質な「ソーシャルメディアビデオ」や「プロダクトアップデートビデオ」コンテンツの作成を効率化します。