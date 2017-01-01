小規模ビジネスオーナーやeコマース起業家を対象にした、AI製品リスティングビデオジェネレーターがオンラインプレゼンスをどのように革新できるかを示す、活気ある30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、明確な製品ショットと元気で安心感のある音声トラックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成機能を使用して、複雑な利点を迅速に説明する方法を強調してください。

ビデオを生成