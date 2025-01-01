AI製品ローンチビデオメーカー：驚くべきデモを迅速に作成

HeyGenのAIアバターと豊富なグラフィックスを活用して、観客を魅了し、すべての製品ローンチを忘れられないものにします。

サンプルプロンプト1
テクノロジー企業のマーケティングチーム向けに、複雑な新しいソフトウェア機能を強調するために設計された60秒の洗練された情報豊富な製品デモビデオを作成してください。ビデオは映画的なビジュアルと権威あるナレーション生成を利用し、AIアバターが視聴者をデモンストレーションに案内し、技術的な詳細をすべて吸収できるように明確な字幕/キャプションでサポートされます。
サンプルプロンプト2
eコマースのビデオ作成を効果的に拡大するために、オンライン小売業者がフラッシュセールを宣伝することを目的とした15秒のテンポの速い活気あるソーシャルメディア広告を開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルである必要があり、広範なメディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなクリエイティブアセットを組み込み、すべての主要なソーシャルプラットフォームでシームレスに展開できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してこれらの迅速な反復を最適化します。
サンプルプロンプト3
B2Bサービスプロバイダーが新しいSaaSソリューションを理解するために、フレンドリーでありながら権威ある45秒の製品説明ビデオを想像してください。このビデオは、主要なプレゼンターとして魅力的なAIアバターをフィーチャーし、スクリプトからのテキストからビデオへの即時生成されたクリアなメッセージを提供し、アクセシビリティと重要な情報の保持を強化するために字幕/キャプションを追加します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI製品ローンチビデオメーカーの使い方

AIを使って製品のアイデアを魅力的なローンチビデオに簡単に変換し、スクリプトから最終エクスポートまでのクリエイティブプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
製品ローンチスクリプトを貼り付けることから始めます。AIはスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、テキストを瞬時にビデオシーンに変換し、初期のビデオ構造を構築します。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
魅力的なビジュアルでビデオを強化します。製品を紹介するためのAIアバターのライブラリから選択するか、多様なビデオテンプレートやストックメディアを閲覧して、特徴を完璧に紹介します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ブランドに合わせて製品ローンチビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素を組み込み、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、配信の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、最終ビデオを生成し、すべてのマーケティングチャネルで観客を感動させる準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

初期の製品成功事例を強調

AIを活用して、初期採用者の証言や製品の成功を紹介する魅力的なビデオを作成し、新しいオファリングの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI製品ローンチビデオの取り組みを強化できますか？

HeyGenは、高品質のAI製品ローンチビデオとAI製品ビデオを迅速に作成する力を提供します。私たちのプラットフォームは、さまざまなマーケティングニーズに簡単に対応し、ビデオ作成を効率的に拡大することができます。

HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な製品デモビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターをフィーチャーした魅力的な製品デモビデオの生成に優れています。クリエイティブなアセットとテーマを活用し、映画的なビジュアルを使用して魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenは魅力的な製品ショーケースビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供していますか？

HeyGenは、AIスクリプト生成、豊富なナレーションオプション、800万以上のストックメディアアセットへのアクセスなどの強力なツールを提供します。これにより、カスタマイズして驚くべき製品ショーケースビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディア広告に適したAI製品ビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるソーシャルメディア広告や製品説明ビデオを作成するための理想的なAI製品ビデオジェネレーターです。フォトリアリスティックな出力とオリジナルのアニメーションを実現し、効果的に観客の注意を引きます。