テクノロジーに精通したプロダクトマネージャーや企業の意思決定者向けに、新しいAI製品の高度な機能を詳述する60秒のプロフェッショナルな製品ビデオを開発してください。クリーンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、鮮明なグラフィックスと明確なオンスクリーンテキストを使用し、製品の価値提案を観客に案内する権威あるボイスオーバー生成を補完します。HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを利用して、プレゼンテーション全体で洗練された一貫したブランドイメージを確立します。
クリエイティブエージェンシーや独立したビデオプロデューサー向けに設計された、45秒のインスパイアリングな指導ビデオを制作し、高品質なマーケティング素材を作成するスピードと柔軟性を示します。ビジュアル美学は活気に満ち、イラスト的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルを組み込み、落ち着いた、モチベーションを高めるサウンドトラックと正確な字幕/キャプションを組み合わせてアクセシビリティを高めます。これにより、AIビデオジェネレーターが彼らのクリエイティブなワークフローをどのように強化できるかを強調します。
スタートアップや予算を意識したマーケターをターゲットにした、15秒のダイナミックなローンチビデオを作成し、迅速なコンテンツ作成と大幅なコスト削減を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、パンチが効いており、クイックカット、太字のテキストオーバーレイ、エネルギッシュなポップミュージックトラックを特徴とし、ソーシャルメディアで即座に注目を集めるように設計されています。HeyGenのAIショーツメーカー機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な配信を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI製品ビデオで私の製品ローンチキャンペーンをどのように強化できますか？
HeyGenは、製品ローンチキャンペーンのために魅力的なAI製品ビデオを迅速に作成する力を提供します。私たちのAIビデオジェネレーターはプロセスを簡素化し、広範な制作時間をかけずに高品質なクリエイティブ資産を生み出すことができます。
HeyGenはさまざまなタイプの製品ビデオを生成するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはコンテンツ作成を加速するための幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。私たちの直感的なAIビデオジェネレーターを利用して、マーケティングやソーシャルメディアキャンペーンのための多様な製品ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的なAI製品ビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオジェネレーター機能で際立っており、パーソナライズされたダイナミックなAI製品ビデオを作成することができます。ブランドの声とビジュアルを簡単に追加して、真にユニークなクリエイティブ資産を作り出すことができます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの短編製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは優れたAIショーツメーカーであり、ソーシャルメディアプラットフォームに最適な簡潔でインパクトのあるAI製品ビデオを簡単に生成できます。私たちのプラットフォームはさまざまなアスペクト比をサポートしており、AIビデオ広告メーカーコンテンツの作成に理想的です。