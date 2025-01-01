AIプロダクト紹介ビデオメーカーで簡単に製品ビデオを作成

リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルな製品デモビデオを作成し、注目を集め、コストのかかる制作なしでエンゲージメントを高めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な企業クライアントをターゲットにした45秒の製品デモビデオを制作し、クリーンで説明的なグラフィックスとプロフェッショナルなAIアバターを使用して複雑な機能を説明し、HeyGen内で生成された正確な字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の製品説明ビデオを開発し、温かみのあるストック映像と親しみやすいAIプロダクトビデオジェネレーターのナレーションを使用して、主要な利点を強調し、採用を簡素化します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに、既存のHeyGenビデオテンプレートからの本物のモバイルファーストビジュアルとクイックカットを特徴とする15秒のUGCスタイルのビデオ広告をデザインし、新しいオファリングに注目を集めるためにAIアバターが短く登場します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプロダクト紹介ビデオメーカーの使い方

数分でプロフェッショナルな製品紹介ビデオを簡単に作成。AIを活用したツールでテキストを魅力的なビジュアルに変換し、明確でインパクトのあるビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを書く
製品のストーリーを作成することから始めます。HeyGenのテキストビデオジェネレーターを利用して、言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
さまざまなビデオテンプレートから選択するか、リアルなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせてメッセージを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
統合されたナレーション生成と自動字幕でコンテンツを磨き上げ、メッセージがすべての人に明確でアクセスしやすいようにします。
4
Step 4
エクスポートして共有
完成したら、さまざまなフォーマットで高品質な製品ビデオを簡単にエクスポートし、すべてのプラットフォームでオーディエンスを魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の成功事例を強調

顧客の声や成功事例をフィーチャーした説得力のあるAIビデオを開発し、信頼を築き、製品の価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使った魅力的な製品ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIプロダクトビデオジェネレーターで、リアルなAIアバターを使用して高品質な製品デモビデオを制作することができます。スクリプトを提供するだけで、HeyGenのテキストビデオジェネレーターがプロフェッショナルなナレーションとビジュアルで製品を生き生きとさせます。

HeyGenが最高のAIプロダクト紹介ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、AIを活用してスクリプトを作成し、自然なナレーションを生成し、ビデオテンプレートを適用することで、制作時間と労力を大幅に削減し、インパクトのある製品ビデオを作成するプロセスを簡素化します。

HeyGenで作成した製品ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールを含む製品ビデオの広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、独自のメディアを組み込んで、すべての制作でブランドアイデンティティを際立たせることができます。

HeyGenは多様なプラットフォーム向けの製品説明ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、自動字幕と柔軟なアスペクト比のリサイズを提供することで、製品説明ビデオが幅広いオーディエンスに届くようにします。これにより、さまざまなソーシャルメディアチャネルやデジタルプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に適応させ、製品ビデオをどこでもアクセス可能にします。