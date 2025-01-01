AI商品紹介動画ジェネレーター：製品をより早く発売
高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的な商品紹介に変換します。
技術に精通したアーリーアダプターを対象にした革新的な新しいソフトウェア機能を紹介する60秒の魅力的な商品デモ動画を作成してください。この動画は、洗練された未来的なビジュアル美学を採用し、ダイナミックなアニメーションを特徴とし、プロフェッショナルなAIアバターが複雑な概念を明確に説明します。AI生成動画の最先端性を強調し、HeyGenのAIアバターを活用して洗練された魅力的なプレゼンテーションを提供します。
eコマース起業家向けに、商品利益を明確に伝えて売上を向上させるための30秒のパンチの効いた商品動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、鮮やかな色彩、キャッチーなバックグラウンドミュージック、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した簡潔でエネルギッシュなナレーションを組み込みます。説得力のあるストーリーテリングを強調し、商品の価値を迅速に伝えます。
多様な言語市場での動画制作を拡大しようとするグローバルマーケター向けに、50秒のダイナミックな情報動画を制作してください。ビジュアルスタイルは包括的でエネルギッシュであり、複数の言語での画面上のテキストと多様なストックメディアを使用してグローバルなオーディエンスを表現します。HeyGenの自動字幕/キャプション追加機能を紹介し、さまざまなオーディエンスにとってコンテンツをアクセスしやすく理解しやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように商品動画を強化できますか？
HeyGenは高度なAIを使用して魅力的な商品動画や商品デモ動画を作成する力を提供します。AIアバター、豊富なグラフィック、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、商品の特徴や利点について説得力のあるストーリーを伝え、効果的にオーディエンスを引き付けます。
HeyGenは動画作成のためにさまざまなAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは自然なボイスオーバーでメッセージを伝えることができる多様なリアルなAIアバターを提供しています。テキストを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターが高品質な動画を作成し、スクリプトを生き生きとさせます。
HeyGen動画のビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、豊富なビデオテンプレートやグラフィックを含んでいます。ブランド要素を簡単に調整し、ストックメディアを組み込み、シーンを調整してブランドの美学に完全に一致させ、洗練された最終製品を確保します。
HeyGenが効率的なテキストからビデオへのジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはシームレスなワークフローを持つ強力なテキストからビデオへのジェネレーターとして、ビデオ作成プロセス全体を合理化します。これにより、スクリプトをプロフェッショナルな動画に迅速に変換し、自動字幕を追加して、効率的にビデオ作成を拡大することができます。