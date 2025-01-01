AI製品説明動画ジェネレーター
リアルなAIアバターで強化されたプロフェッショナルな製品説明動画を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒の洗練された動画を開発し、AI説明動画の力を活用して、ダイナミックなビジュアルと多様なAIアバターで魅力的なコンテンツを生成し、迅速に高品質なキャンペーンを制作する能力を強調します。
eコマース起業家を対象にした60秒の製品説明動画を制作し、指導的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、重要な機能と利点を強調するために目立つ字幕を使用し、グローバルな視聴者に最大限のアクセスと理解を確保します。
テックスタートアップ向けに、30秒のテンポの速いスポットを想像し、新しいイノベーションを迅速に立ち上げるために、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、書かれたコンテンツを革新的でモダンな美学の製品説明動画に迅速に変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI製品説明動画の作成を簡単にしますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビジュアルとリアルなAIアバター、AIナレーションに変換することで、高品質なAI製品説明動画の作成プロセスを簡素化します。その直感的なインターフェースは、マーケティング専門家や企業にとって効率的な説明動画メーカーとして機能します。
HeyGenでのアニメーション説明動画のクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、アニメーション説明動画のための広範なクリエイティブカスタマイズを提供し、多様なAIアバターとドラッグ＆ドロップ機能を提供します。シーンを簡単にパーソナライズし、ブランディングを統合し、豊富なメディアライブラリを活用して、望む美学を実現できます。
HeyGenは多言語対応の製品説明動画を作成できますか？
はい、HeyGenは140以上の言語でAIナレーションを含む製品説明動画を生成し、グローバルなリーチのために自動的に同期された字幕を含めます。完成後、プロフェッショナルな動画をMP4ファイルとして簡単にエクスポートできます。
HeyGenでどのような種類のAI説明動画を作成できますか？
HeyGenを使用すると、アニメーション製品ショーケースから詳細なマーケティングプレゼンテーションまで、スクリプトとAIアバターの選択に基づいた幅広いAI説明動画を制作できます。この多用途なAI動画プラットフォームは、多様なビジネスコミュニケーションのニーズに対応します。