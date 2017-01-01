AI製品デモジェネレーター: 驚くべきデモを迅速に作成

スクリプトを使用して、テキストからビデオへの機能を活用し、説得力のあるデモに変換し、ビデオ作成を簡単に拡大します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、30秒の鮮やかな製品デモ動画を制作してください。視覚スタイルは洗練されて現代的で、魅力的なグラフィックとAIアバターが製品をデモンストレーションし、親しみやすく明るい声のナレーションが加わります。この動画では、HeyGenのAI製品デモジェネレーターが、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、魅力的な製品デモ動画を簡単に作成できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームを対象にした、45秒のプロモーション動画を作成してください。美的感覚はプロフェッショナルでクリーンであり、シャープなモーショングラフィックスを使用してプロセスを説明し、自信に満ちた明確な声のナレーションがバックアップします。HeyGenのAI製品動画メーカーが、ユーザーがコンセプトを高品質な製品デモ動画に簡単に変えることを可能にし、効率的なコンテンツ生成のための「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーとグローバルセールスチーム向けに、国際的に共鳴するインパクトのある製品デモ動画を作成する方法を紹介する、60秒の魅力的な動画を開発してください。視覚的アプローチはクリーンで魅力的であり、カスタマイズ可能なドキュメントを微妙なアニメーションで示し、明確な声のナレーションで強化します。このプロンプトは、HeyGenの音声生成と自動字幕/キャプションを利用して、グローバルなリーチを持つアクセス可能なコンテンツを生成する力を強調します。
サンプルプロンプト3
スタートアップ創業者とデジタルマーケター向けに、魅力的なインタラクティブデモを制作するためのダイナミックな30秒の動画をデザインしてください。視覚スタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、メディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像を組み込み、画面上のテキスト要素を取り入れ、熱意ある声のナレーションで支えられます。HeyGenを、アイデアを迅速に素晴らしい製品ショーケースに変える究極のAI動画作成プラットフォームとして位置付けるナarrativeを提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI製品デモジェネレーターの仕組み

製品知識を魅力的なビデオデモに簡単に変換し、インテリジェントな自動化とカスタマイズ可能な機能でコンテンツ作成を拡大します。

1
Step 1
スクリプトを作成
製品デモのスクリプトを作成することから始めます。私たちのプラットフォームはAIを活用して、テキストを魅力的なビデオナレーションに変換し、メッセージが明確で簡潔であることを保証します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択するか、事前に構築されたビデオテンプレートを利用して、製品とブランドを視覚的に表現し、デモを視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングコントロールでデモをパーソナライズします。複数の言語で生成された自動音声ナレーションでさらに明確さを高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
AI生成の製品デモ動画を柔軟なエクスポートオプションで最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化され、効率的にオーディエンスに届く準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功をビデオで示す

顧客成功ストーリーを強調する魅力的なAIビデオを作成し、製品の影響と価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の製品デモ動画の創造性を高めることができますか？

HeyGenのAI動画作成プラットフォームは、非常に創造的な製品デモ動画を生成する力を与えます。リアルなAIアバター、プロフェッショナルな声のナレーション、ダイナミックなビデオテンプレートを活用し、テキストからビデオへの機能を利用して、観客に訴える魅力的なストーリーを作成できます。

HeyGenが効果的なAI製品デモジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、コンテンツ作成を簡素化することで、効果的なAI製品デモジェネレーターとして際立っています。AIアバターを使用してスクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、複雑な制作の障害を排除します。

HeyGenでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターと全体的なビデオブランディングのための広範なカスタマイズオプションを提供します。会社のロゴ、ブランドカラー、その他の視覚要素を簡単に組み込むことができ、各ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは製品デモ動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、組み込みのビデオエディターと便利な画面録画機能を含む統合機能を通じて、製品デモ動画の作成を大幅に簡素化します。ユーザーは、事前にデザインされたビデオテンプレートとテキストからビデオへの機能を簡単に利用して、プロフェッショナル品質のコンテンツを手軽に制作できます。