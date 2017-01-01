小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、30秒の鮮やかな製品デモ動画を制作してください。視覚スタイルは洗練されて現代的で、魅力的なグラフィックとAIアバターが製品をデモンストレーションし、親しみやすく明るい声のナレーションが加わります。この動画では、HeyGenのAI製品デモジェネレーターが、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、魅力的な製品デモ動画を簡単に作成できることを強調します。

