AIプロセスビデオジェネレーター: 迅速に魅力的なビデオを作成

カメラや俳優を必要とせずに、リアルなAIアバターを使用して魅力的なハウツービデオやチュートリアルを作成します。

AIプロセスビデオジェネレーターを使用して、コンテンツ作成を自動化するステップバイステップのプロセスを示す1分間のビデオを作成してください。このビデオは技術専門家を対象としており、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確な指示のナレーションを特徴とし、HeyGenのStudio Editor内の「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能がどのように複雑なワークフローを効率化するかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けにAIビデオジェネレーターの利点を説明する45秒のガイドをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでフレンドリーであり、AIボイスジェネレーターによって生成された情報豊かなトーンと、注目を集めるための魅力的なAIアバターを使用して重要なポイントを伝えます。
サンプルプロンプト2
グローバルな教育者向けに、テキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して魅力的なeラーニングモジュールを作成するための包括的な2分間の説明ビデオを作成してください。このビデオはシンプルで教育的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた明確な音声トーンを持ち、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して多言語サポートを提供し、多様な国際的な視聴者にリーチします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、創造的なコントロールで生成された革新的なAIアバターをフィーチャーした30秒の製品ショーケースを構築してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと説得力のある「ボイスオーバー生成」によって観客の興奮を引きつけます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプロセスビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとスマート編集ツールを使用して、アイデアをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、数分でプロセスを実現します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかテンプレートを選択
プロセススクリプトをテキスト-to-ビデオエディターに貼り付けて、シーンを即座に生成します。あるいは、専門的にデザインされたビデオテンプレートの1つを選んでプロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターから選択して、コンテンツに命を吹き込みます。外見と声をカスタマイズし、プロセスステップを明確にナレーションするために完璧なリップシンクを実現します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加
包括的なライブラリから関連するストックメディアを使用してビデオを強化します。ロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
プロセスビデオに満足したら、さまざまなアスペクト比でエクスポートします。高品質のビデオはプラットフォーム全体で共有する準備が整い、効果的に視聴者を引きつけます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

広告制作の効率化

高インパクトのマーケティングビデオと広告を迅速に制作し、AIを活用してキャンペーンのパフォーマンスとコンバージョン率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、シンプルなテキストスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。あなたが望むコンテンツを入力するだけで、HeyGenのAIプロセスビデオジェネレーターがアバター、声、シーンを使ってそれを実現し、効率的なAIビデオメーカーとなります。

HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは業界をリードするAIアバタージェネレーターであり、多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのカスタマイズ可能なデジタルプレゼンターは、あなたのスクリプトに完璧にリップシンクし、AIビデオジェネレーターのプロジェクトに人間味を加えます。

HeyGenにはどのようなビデオ編集ツールがありますか？

HeyGenは包括的なStudio Editorを提供しており、直感的なビデオ編集ツールのスイートを備えています。シーンをカスタマイズし、ブランディングコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリを活用して、ビジョンに完全に一致するビデオを作成できます。

HeyGenは多言語対応と自動キャプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、グローバルな視聴者向けに魅力的なコンテンツを作成できます。さらに、自動キャプション機能は正確な字幕を自動生成し、AIビデオプロジェクトのアクセシビリティとリーチを向上させます。