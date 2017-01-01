AIプロセスビデオジェネレーター: 迅速に魅力的なビデオを作成
小規模ビジネスオーナー向けにAIビデオジェネレーターの利点を説明する45秒のガイドをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでフレンドリーであり、AIボイスジェネレーターによって生成された情報豊かなトーンと、注目を集めるための魅力的なAIアバターを使用して重要なポイントを伝えます。
グローバルな教育者向けに、テキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して魅力的なeラーニングモジュールを作成するための包括的な2分間の説明ビデオを作成してください。このビデオはシンプルで教育的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた明確な音声トーンを持ち、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して多言語サポートを提供し、多様な国際的な視聴者にリーチします。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、創造的なコントロールで生成された革新的なAIアバターをフィーチャーした30秒の製品ショーケースを構築してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと説得力のある「ボイスオーバー生成」によって観客の興奮を引きつけます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、シンプルなテキストスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。あなたが望むコンテンツを入力するだけで、HeyGenのAIプロセスビデオジェネレーターがアバター、声、シーンを使ってそれを実現し、効率的なAIビデオメーカーとなります。
HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは業界をリードするAIアバタージェネレーターであり、多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのカスタマイズ可能なデジタルプレゼンターは、あなたのスクリプトに完璧にリップシンクし、AIビデオジェネレーターのプロジェクトに人間味を加えます。
HeyGenにはどのようなビデオ編集ツールがありますか？
HeyGenは包括的なStudio Editorを提供しており、直感的なビデオ編集ツールのスイートを備えています。シーンをカスタマイズし、ブランディングコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリを活用して、ビジョンに完全に一致するビデオを作成できます。
HeyGenは多言語対応と自動キャプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、グローバルな視聴者向けに魅力的なコンテンツを作成できます。さらに、自動キャプション機能は正確な字幕を自動生成し、AIビデオプロジェクトのアクセシビリティとリーチを向上させます。