AIプレゼンタービデオツール: 魅力的なビデオを素早く作成
強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、時間とリソースを節約します。
教育者やオンラインコース制作者を対象に、魅力的でイラスト的なビジュアルスタイルと明確で落ち着いたナレーションを組み合わせた60秒の指導ビデオを作成し、HeyGenの「AIアバター」が高品質なトレーニングビデオを生成し、強力なAIビデオジェネレーターの存在感を確立する力を紹介します。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした30秒のプロモーションビデオをデザインし、テンポの速い視覚的に印象的なスタイルとエネルギッシュな音声、アップビートな音楽を使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」が製品説明ビデオの制作を加速し、AIビデオ作成を迅速かつ手軽にする方法を強調します。
人事部門向けに90秒の企業コミュニケーションビデオを開発し、プロフェッショナルで洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと安心感のある明確なナレーションを伴い、HeyGenの「ナレーション生成」が多様なナレーションを含む一貫したオンボーディングビデオの作成における効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIプレゼンターを特徴とすることで、AIビデオ作成を革新します。このテキスト・トゥ・ビデオ機能により、コンテンツ生成が迅速かつ効率的になり、ワークフローが簡素化されます。
AIアバターをブランドのマーケティングコンテンツにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、多様なAIアバターから選択し、ブランドのイメージやメッセージに完全に一致するようにさらにカスタマイズすることができます。これにより、ビデオがユニークでブランドに合ったものになります。
HeyGenはどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなナレーションや140以上の言語サポートを含む高度なクリエイティブ機能を提供し、多様でグローバルに共鳴するビデオコンテンツを制作できます。また、迅速で効果的なビデオ制作のために、既成のテンプレートを利用することもできます。
HeyGenは製品説明ビデオやオンボーディングビデオの制作にどのように役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な製品説明ビデオや効果的なオンボーディングビデオを迅速に作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。使いやすいインターフェースと強力な機能により、複雑なビデオ編集なしで明確で魅力的なビジュアル説明を提供できます。