AIプレゼンタービデオツール: 魅力的なビデオを素早く作成

強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、時間とリソースを節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

教育者やオンラインコース制作者を対象に、魅力的でイラスト的なビジュアルスタイルと明確で落ち着いたナレーションを組み合わせた60秒の指導ビデオを作成し、HeyGenの「AIアバター」が高品質なトレーニングビデオを生成し、強力なAIビデオジェネレーターの存在感を確立する力を紹介します。
ソーシャルメディアマーケターをターゲットにした30秒のプロモーションビデオをデザインし、テンポの速い視覚的に印象的なスタイルとエネルギッシュな音声、アップビートな音楽を使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」が製品説明ビデオの制作を加速し、AIビデオ作成を迅速かつ手軽にする方法を強調します。
人事部門向けに90秒の企業コミュニケーションビデオを開発し、プロフェッショナルで洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと安心感のある明確なナレーションを伴い、HeyGenの「ナレーション生成」が多様なナレーションを含む一貫したオンボーディングビデオの作成における効率性を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプレゼンタービデオツールの使い方

AIアバターとリアルな声を使って、テキストをプロフェッショナルなプレゼンテーションに簡単に変換し、魅力的なビデオを作成します。

Step 1
スクリプトを作成
まず、テキストまたはスクリプトを入力します。AIビデオジェネレーターがあなたの言葉をダイナミックなプレゼンテーションにシームレスに変換します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、自然な表情でコンテンツを伝えることでメッセージを強化します。
Step 3
ナレーションを生成
140以上の言語でスクリプトからプロフェッショナルなナレーションを生成し、プレゼンテーションにダイナミックで魅力的な聴覚要素を追加します。
Step 4
エクスポートと統合
高品質なビデオをさまざまな形式でエクスポートし、トレーニングコンテンツの効率的な配信のためにLMSにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツをグローバルに拡大

魅力的なコースや教育資料を効率的に開発・展開し、複数の言語でAIビデオ生成を通じてグローバルなオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIプレゼンターを特徴とすることで、AIビデオ作成を革新します。このテキスト・トゥ・ビデオ機能により、コンテンツ生成が迅速かつ効率的になり、ワークフローが簡素化されます。

AIアバターをブランドのマーケティングコンテンツにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、多様なAIアバターから選択し、ブランドのイメージやメッセージに完全に一致するようにさらにカスタマイズすることができます。これにより、ビデオがユニークでブランドに合ったものになります。

HeyGenはどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなナレーションや140以上の言語サポートを含む高度なクリエイティブ機能を提供し、多様でグローバルに共鳴するビデオコンテンツを制作できます。また、迅速で効果的なビデオ制作のために、既成のテンプレートを利用することもできます。

HeyGenは製品説明ビデオやオンボーディングビデオの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な製品説明ビデオや効果的なオンボーディングビデオを迅速に作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。使いやすいインターフェースと強力な機能により、複雑なビデオ編集なしで明確で魅力的なビジュアル説明を提供できます。