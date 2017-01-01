AIプレゼンタービデオメーカーで魅力的なビデオを作成

リアルなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせ、説得力のあるマーケティングビデオやトレーニングコンテンツを作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、30秒のアップビートなプロモーションビデオを想像してください。彼らがどれほど簡単に魅力的なコンテンツを制作できるかを紹介します。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルに、声はフレンドリーで熱意に満ちたものにし、HeyGenの「AIプレゼンタービデオメーカー」の力を強調し、ブランドを表現する多様な「AIアバター」を統合する容易さを具体的に示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアインフルエンサーやオンライン教育者を対象とした45秒のダイナミックな指導ビデオを開発してください。このビデオは、現代的でクリーンな美学を持ち、明確で教育的なトーンを採用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれた資料から洗練されたコンテンツを迅速に生成する方法を示します。
サンプルプロンプト2
企業コミュニケーターやブランドマネージャー向けに、60秒の洗練された企業コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、ブランドの一貫性を強調し、明確で権威ある声を持ちます。このプロンプトは、HeyGenの革新的な「AIアバター生成器」と、その強力な「ボイスオーバー生成」機能が、オーディエンスに強く共鳴する高度にパーソナライズされた「ブランドビデオ」を作成する方法を示すことに焦点を当てています。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルや起業家志望者向けに、エネルギッシュな背景音楽を使用した30秒の速いペースでインスパイアリングなビデオを制作してください。このビデオは、さまざまな「ビデオテンプレート」を使用してプロジェクトを開始し、「AIスクリプトジェネレーター」の助けを借りてコンテンツを迅速に洗練する方法を示し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリをプロフェッショナルなビデオ制作への近道として紹介します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプレゼンタービデオメーカーの仕組み

アイデアをプロフェッショナルで魅力的なビデオプレゼンテーションにAIで簡単に変換し、時間とリソースを節約します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトやテキストを入力することから始めます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、プレゼンテーションの基盤を迅速に構築できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを表現するために多様なAIアバターから選択します。メッセージやオーディエンスに完璧に合うように外見や声をパーソナライズします。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
カスタム背景、音楽、メディアをライブラリから使用してプレゼンテーションを洗練します。強力なブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、会社のロゴや色を適用し、ブランドに合った外観を確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。高品質なビデオを生成し、オーディエンスと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

AIプレゼンターを使用してトレーニングプログラムを強化し、さまざまなトピックで学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ生成プロセスを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用して、ユーザーが魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。テキストをリアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを備えたダイナミックなAI駆動のビデオプレゼンテーションに変換し、クリエイティブなビデオ生成プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenのAIプレゼンタービデオメーカーを使用してブランドビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenのAIプレゼンタービデオメーカーを使用すると、高品質なブランドビデオを簡単に制作できます。会社のロゴ、色、その他のブランド要素を組み込んで、すべてのビデオコミュニケーションで一貫したメッセージを維持できます。

HeyGenはAI駆動のビデオプレゼンテーションのためにどのようなAIアバターを提供していますか？

HeyGenは、AI駆動のビデオプレゼンテーションのためにカスタマイズ可能なリアルなAIアバターを幅広く提供しています。多様な外見からさまざまな話し方まで、これらのAIアバターは自然な表情と動きでスクリプトを生き生きとさせます。

HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対応するテキストからビデオへの変換をサポートしていますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの変換に優れており、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに簡単に変換できます。説得力のあるマーケティングビデオや情報豊富なトレーニングビデオが必要な場合でも、HeyGenのプラットフォームとAIスクリプトジェネレーターは、魅力的なナラティブを迅速に作成します。