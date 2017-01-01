小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、30秒のアップビートなプロモーションビデオを想像してください。彼らがどれほど簡単に魅力的なコンテンツを制作できるかを紹介します。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルに、声はフレンドリーで熱意に満ちたものにし、HeyGenの「AIプレゼンタービデオメーカー」の力を強調し、ブランドを表現する多様な「AIアバター」を統合する容易さを具体的に示します。

ビデオを生成