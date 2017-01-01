AIプレゼンター動画生成: 驚くべき動画を作成
リアルなAIアバターを使用して、魅力的なマーケティングコンテンツやトレーニングビデオを作成し、時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けの2分間のコンプライアンス研修ビデオを作成し、会社のポリシー更新に焦点を当てます。このビデオはHeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して情報を明確かつ魅力的に提示し、プロフェッショナルな画面上のテキストと温かく励ましのあるAI音声オーバーを組み合わせます。ビジュアルの美学はクリーンでコーポレートなものであり、重要なコンプライアンスのポイントを効果的に強調します。
企業ソフトウェアユーザーとIT意思決定者を対象にした1分間の製品説明ビデオを開発し、AIプレゼンター動画生成機能の新機能を紹介します。ビジュアルアプローチはモダンで洗練されており、ライブソフトウェアデモンストレーションとグラフィカルオーバーレイを統合します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して生成された明確なAI音声オーバーが、機能の利点と機能を視聴者に案内します。
全社員向けの45秒の社内コミュニケーションビデオをデザインし、今後の技術導入を発表し、AIビデオジェネレーターがコンテンツ作成を効率化する方法を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、モーショングラフィックスと明確なテキストオーバーレイを組み合わせ、HeyGenの音声オーバー生成機能を使用して生成されたポジティブで励ましのあるAI音声を組み合わせます。このビデオは、新しいツールに関する情報を迅速に提供し、興奮を高めることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてコンテンツ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストプロンプトを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。この強力なAIビデオジェネレーターは、ビデオ制作のワークフローを大幅に簡素化し、効率を向上させます。
HeyGenは多言語ビデオ翻訳と音声クローンをグローバルに対応できますか？
はい、HeyGenは140以上の言語へのビデオ翻訳と同期された音声クローンを提供する強力な技術機能を備えています。これにより、コンテンツが多様なグローバルオーディエンスに完全にローカライズされます。
HeyGenはAI生成ビデオコンテンツをカスタマイズするための高度な編集ツールを提供していますか？
HeyGenは使いやすいインターフェース内で包括的な編集ツールを提供し、AI生成ビデオを微調整できます。シーンを簡単に変更し、カスタムブランディングを追加し、完璧な最終製品を作成するためのすべての詳細を調整できます。
HeyGenのAIプレゼンターは高品質なトレーニングビデオの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIプレゼンターは、魅力的なトレーニングビデオ、製品説明、マーケティングコンテンツの作成に最適です。このプラットフォームはプロフェッショナルな品質の出力を提供し、すべてのニーズに対して明確で影響力のあるコミュニケーションを保証します。