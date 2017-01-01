高コンバージョン広告のためのAI PPCビデオクリエーター
スクリプトを瞬時に高インパクトなビデオ広告に変換し、制作コストを削減し、シームレスなテキストからビデオへの機能でコンバージョンを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランドをターゲットにした45秒の視覚的に洗練されたビデオを作成し、AIの力で驚くべきプロダクトビデオを制作する様子を描写します。ビデオはモダンな美学を持ち、高品質のメディアライブラリ/ストックサポートを使用して製品の詳細を紹介し、魅力的なAIアバターによってナレーションされます。AIアバターが製品を生き生きとさせる方法を強調し、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズとエクスポートをシームレスに行います。
コンテンツクリエーターやソーシャルメディアマネージャー向けに設計された15秒のパンチの効いたソーシャルメディアビデオを開発し、AI UGCビデオの迅速な作成を紹介します。視覚スタイルは本物で活気があり、人気のトレンドを模倣し、動的なオンスクリーン字幕/キャプションとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的な短編ソーシャルメディアビデオを制作します。
パフォーマンスマーケターや広告代理店を対象とした60秒の情報ビデオを制作し、多様な広告クリエイティブを作成するためのAIビデオジェネレーターの効率性を詳述します。視覚的なプレゼンテーションはクリーンでワークフロー指向であり、自信に満ちた権威あるナレーションがバックアップし、テンプレートとシーンを簡単に活用し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換で多数のビデオバリエーションを生成し、PPCキャンペーンを最適化する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、ユーザーが高品質のAIビデオ広告を手間なく制作できるようにします。テキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを活用して、多様なビデオバリエーションを作成し、常にターゲットオーディエンスに響く広告クリエイティブを確保します。
HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオクリエイティブにシームレスに統合できます。豊富なテンプレートとシーンを活用して、すべての製品ビジュアルとソーシャルクリエイティブに一貫した外観を維持します。
HeyGenは動的なAI UGCビデオを生成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアビデオやパフォーマンスキャンペーンに最適な本格的なAI UGCビデオを制作する力を提供します。プラットフォームには、コンテンツを再利用し、魅力的なユーザー生成スタイルのクリエイティブを迅速に作成するための幅広いビデオテンプレートとAI編集機能が含まれています。
HeyGenはビデオ制作ワークフローを最適化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、効率的なテキストからビデオへの変換と自動ボイスオーバー生成を提供することで、ビデオ制作ワークフローを合理化します。多言語字幕/キャプションやさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズなどの機能を備え、制作コストを大幅に削減し、コンテンツの配信を加速します。