AI駆動のビデオジェネレーター：素晴らしいビデオを迅速に作成
あなたのアイデアをプロフェッショナルなマーケティングおよびソーシャルメディアビデオに変換し、強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を活用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーを対象とした90秒の説明ビデオを作成し、リアルなAIアバターの技術デモへのシームレスな統合を説明します。ビデオは現代的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションを使用し、HeyGenのAIアバターをプレゼンターとして利用し、複雑な機能を説明するための明確なナレーション生成を行います。オーディオは視覚を補完しつつ、視覚を圧倒しないように魅力的でプロフェッショナルであるべきです。
社内の企業トレーナー向けに、複雑な技術文書を魅力的な製品説明に変える方法を詳述した2分間の包括的なチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルの美学は指導的で詳細であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して概念を説明し、理解を深めるために同期された字幕/キャプションを組み込みます。オーディオは落ち着いていて明瞭で、技術的な主題をアクセスしやすくします。
グローバルなテック企業とローカリゼーションチームを対象とした45秒のインパクトのあるプロモーションビデオを制作し、リアルなAIボイスが言語の壁をどのように橋渡しするかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて革新的であり、HeyGenのナレーション生成を使用して異なる言語を話すAIアバターを紹介します。オーディオはクリアで高音質であり、さまざまな言語コンテキストでの自然で本格的なデリバリーの高度な能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは生成されたビデオでリアルなAIボイスとリアルなAIアバターをどのように保証しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成技術と洗練されたナレーション生成を活用して、非常にリアルなAIアバターと自然な音声を提供します。この取り組みにより、あなたのビデオがプロフェッショナルで魅力的であり、メッセージを効果的に伝えることが保証されます。
HeyGenは既存のクリエイターワークフローに効率的なAIビデオ編集を統合できますか？
はい、HeyGenは直感的なAIビデオエディターツールを提供することで、クリエイターワークフローにシームレスにフィットするように設計されています。包括的なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズ、簡単なエクスポートオプションなどの機能を提供し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはテキストをビデオコンテンツに変換するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を提供し、ユーザーがスクリプトから直接ビデオを簡単に生成できるようにします。これには、自動ナレーション生成、字幕作成、多様なビデオテンプレートへのアクセスが含まれ、テキストのアイデアを迅速にビジュアル化します。
HeyGenを使用して企業はどのようにマーケティングビデオをカスタマイズできますか？
HeyGenは企業が独自のマーケティングビデオを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはロゴや色のブランディングコントロールを適用し、さまざまなビデオテンプレートから選択し、独自のブランドアイデンティティに合った魅力的な製品説明を効率的に制作できます。